UAV ‘lạ’ xuất hiện gần nơi ở Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Căn cứ Fort McNair ở thủ đô Washington ảnh: lục quân mỹ

Báo The Washington Post là bên đầu tiên đưa tin về sự xuất hiện của các UAV lạ bên trên căn cứ Fort McNair ở thủ đô Washington hôm 18.3 (sáng 19.3 giờ Việt Nam). Tờ báo đã dẫn lại 3 quan chức được thông tin về vụ việc.

Cũng theo bản tin, các quan chức Mỹ chưa xác định được nguồn gốc của các UAV này.

Việc xuất hiện các UAV chưa rõ nguồn gốc bên trên căn cứ lục quân Fort McNair buộc giới hữu trách cân nhắc khả năng chuyển nơi ở của ông Rubio và ông Hegseth.

Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao trong chính quyền, hai bộ trưởng Mỹ hiện vẫn chưa thay đổi nơi cư trú.

Báo The Washington Post cũng cho biết phía quân đội Mỹ đang gia tăng nỗ lực theo dõi các mối đe dọa tiềm tàng trong bối cảnh Lầu Năm Góc nâng mức độ cảnh giác do xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.

Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi về các yêu cầu bình luận. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sean Parnell, từ chối thảo luận về vụ việc với phía báo chí.

"Bộ Quốc phòng Mỹ không thể đưa ra bình luận về việc di chuyển của Bộ trưởng (Hegseth) vì lý do an ninh, và việc đưa tin về những di chuyển như vậy là hành vi vô cùng thiếu trách nhiệm", Reuters dẫn lời người phát ngôn.

Fort McNair là một phần của căn cứ hỗn hợp Myer–Henderson Hall, trụ sở quân khu lục quân tại thủ đô Washington và là nơi đặt Đại học Quốc phòng Quốc gia, cũng như là nơi ở chính thức của Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Căn cứ chỉ cách Nhà Trắng khoảng 5 km, và thường xuyên được sử dụng làm bãi đáp cho trực thăng Marine One của Tổng thống Mỹ khi bãi đáp ở Nhà Trắng không thể sử dụng.