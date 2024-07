Iran đóng cửa ngân hàng vì quá nóng

Việc đóng cửa không áp dụng cho các dịch vụ y tế và trung tâm cấp cứu. Theo Hãng thông tấn IRNA trích thông báo của chính phủ Iran, quyết định trên nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân và quản lý mức tiêu thụ năng lượng trong nước.



Một cậu bé Iran tưới nước để giải nhiệt vào ngày 28.7 MNA

Cơ quan Khí tượng quốc gia Iran thông báo nhiệt độ vượt quá 45 độ C tại 10 tỉnh của nước này vào ngày 27.7. Ít nhất 225 người phải được trợ giúp y tế vì say nắng. Ngoài Iran, nhiều quốc gia châu Á, châu Phi và châu Âu cũng oằn mình trong cảnh nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ tăng trung bình 1,5 độ C so với bình thường.