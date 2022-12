Iran giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức sau đợt biểu tình đẫm máu

Các cuộc biểu tình do phụ nữ lãnh đạo đã diễn ra khắp Iran kể từ khi cô Amini (22 tuổi) qua đời vào ngày 16.9, ba ngày sau khi cô bị cảnh sát đạo đức ở Tehran bắt giữ vì đeo khăn trùm đầu "không phù hợp".

Reuters hôm 3.12 đưa tin một cơ quan an ninh nhà nước hàng đầu của Iran nói rằng có khoảng 200 người, bao gồm nhiều thành viên của lực lượng an ninh, thiệt mạng trong các cuộc biểu tình nói trên, trong khi con số do Liên Hiệp Quốc đưa là hơn 300.

“Cảnh sát đạo đức không liên quan gì đến cơ quan tư pháp" và đã bị giải tán, theo Hãng thông tấn ISNA dẫn lời Tổng công tố viên Iran Mohammad Jafar Montazeri. Ông đưa ra xác nhận này tại một hội nghị tôn giáo, sau khi một người tham gia hỏi “Tại sao cảnh sát đạo đức lại dừng hoạt động”, theo ISNA.





Thông báo về việc giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức được đưa ra một ngày sau khi ông Montazeri nói rằng “cả quốc hội và cơ quan tư pháp đang làm việc" về việc liệu luật yêu cầu phụ nữ đeo khăn trùm đầu có cần phải thay đổi hay không.

Cảnh sát đạo đức, được biết đến với tên chính thức là Gasht-e Ershad (Tuần tra hướng dẫn), được thành lập dưới thời Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, để “truyền bá văn hóa khiêm tốn và đeo khăn trùm đầu”. Các đơn vị bắt đầu tuần tra vào năm 2006, theo AFP.