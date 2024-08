Iran khẳng định 'quyền trừng phạt' Israel

Đã qua một tuần từ sau cuộc không kích của Israel tại Beirut (Li Băng) khiến chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shukr thiệt mạng. Vụ ám sát chỉ huy Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran (Iran) ngày hôm sau đã đẩy căng thẳng lên cao và dẫn đến nguy cơ bùng nổ chiến tranh khu vực. Hamas và Iran tố cáo Israel đứng sau cái chết của ông Haniyeh nhưng nước này đến nay không thừa nhận hay bác bỏ.

Iran quyết đáp trả

Sáng qua 5.8, ngoại trưởng các nước G7 (Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Ý) và Đại diện cấp cao EU về đối ngoại ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng đang ở mức cao tại Trung Đông, vốn đe dọa châm ngòi một cuộc xung đột rộng hơn tại khu vực. Các nhà ngoại giao kêu gọi tránh tiếp tục "chu kỳ trả đũa bạo lực mang tính hủy diệt" bởi không nước nào được lợi từ việc leo thang thêm. Cuộc họp do Mỹ triệu tập là nỗ lực ngoại giao giờ chót nhằm gây sức ép lên Iran và đồng minh trong việc kiềm chế hết mức có thể.

Tuy nhiên, theo trang Axios, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận với những người đồng cấp tại cuộc họp rằng Mỹ tin là Iran và Hezbollah sẽ đáp trả Israel và hành động đó có thể xảy ra trong vòng 24-48 giờ tiếp theo. Nhà ngoại giao cũng cho biết Mỹ đang làm hết sức để hạn chế cuộc tấn công của Iran và đòn đáp trả tiềm tàng sau đó của Israel.

Theo báo The Wall Street Journal, hai ngoại trưởng Jordan và Li Băng đã đến Iran trong nỗ lực tháo ngòi căng thẳng nhưng nước chủ nhà đáp lại rằng sẽ tấn công Israel dù cho việc đó có gây ra chiến tranh. Truyền thông Iran đưa tin trong cuộc tiếp Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi ngày 4.8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố việc ám sát ông Haniyeh là "sai lầm lớn" và sẽ "không thể không bị đáp trả". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani hôm qua khẳng định "quyền hợp pháp" trong việc trừng phạt Israel để ngăn chặn bất ổn thêm, dù Tehran không muốn leo thang căng thẳng.

Di ảnh của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh (trái), chỉ huy đặc nhiệm Iran Qassem Soleimani (giữa) và chỉ huy Hezbollah Fuad Shukr tại Beirut (Li Băng) AFP

Israel có thể tấn công phủ đầu ?

Trái với đợt tấn công hôm 13.4, khi Iran phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) về phía Israel để đáp trả vụ sát hại 2 tướng Iran tại Syria, Mỹ và Israel giờ đây được cho là chưa thể mường tượng quy mô của đợt tấn công sắp đến. Trước đó, Iran nói rằng cuộc tấn công của Hezbollah sẽ không hạn chế ở các mục tiêu quân sự. Theo cổng thông tin Walla, lực lượng an ninh Israel đã chuẩn bị sẵn sàng boongke bên dưới TP.Jerusalem cho các nhà lãnh đạo cấp cao hoạt động trong trường hợp chiến sự kéo dài. Boongke này có khả năng chống chịu sức công phá của nhiều loại vũ khí và chưa từng được sử dụng trong suốt 10 tháng xung đột Hamas - Israel. Việc boongke được chuẩn bị sử dụng lần này phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công sắp tới.

Mặt khác, theo truyền thông Israel, tại cuộc họp nội các an ninh hôm 4.8, giới lãnh đạo nước này đã bàn bạc phương án tấn công phủ đầu Iran, Li Băng hoặc những nơi khác nếu cần. Phó cố vấn an ninh quốc gia Jon Finer của Nhà Trắng thông báo Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho mọi phương án, sau khi Lầu Năm Góc điều thêm lực lượng đến khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày triệu tập cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia để thảo luận về các diễn biến tại Trung Đông. Dẫn nhận định từ các nhà ngoại giao phương Tây, Đài Kan đưa tin rằng liên quân giúp Israel hóa giải cuộc tấn công hồi tháng 4, gồm Mỹ, Anh, Pháp và một số nước Ả Rập trong khu vực như Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Bahrain… có thể tái tập hợp để hỗ trợ trong lần này. Tuy nhiên, trong cuộc tiếp phái đoàn Israel cuối tuần qua, các nhà đàm phán Ai Cập tuyên bố sẽ không tham gia liên quân như trên nhưng cũng không cho phép Iran sử dụng không phận cho các hành động quân sự đe dọa an ninh khu vực, theo báo Al-Araby Al-Jadeed.