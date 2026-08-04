Iran nói đã có kế hoạch tấn công 3 địa điểm ở Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Press TV ngày 3.8, ông Mohsen Rezaei, một cố vấn quân sự cấp cao của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, cho biết lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng triển khai chiến dịch tấn công Ukraine trước khi nhận lệnh dừng. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể vị trí các mục tiêu hoặc thời điểm dự kiến tiến hành cuộc tấn công.

Biển Caspi gần thành phố Baku, Azerbaijan hồi tháng 5.2019 ẢNH: REUTERS

Tuyên bố được đưa ra sau khi Iran cáo buộc Ukraine tấn công một tàu thương mại Iran trên biển Caspi ngày 25.7, khiến một thủy thủ thiệt mạng, theo Hãng thông tấn Anadolu. Sau vụ tấn công, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận rằng con tàu này đang hoạt động trong khi trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tại thời điểm đó, Iran lên án vụ việc là "hành động gây hấn", cảnh báo sẽ đáp trả và yêu cầu Ukraine bồi thường thiệt hại. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng nêu vấn đề này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha ngày 28.7.

Theo ông Araghchi, phía Ukraine cho biết vụ tấn công xảy ra ngoài ý muốn, trong khi Iran khẳng định không muốn đẩy tình hình leo thang hơn nữa.

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Về phần mình, ông Sybiha mô tả đây là một "cuộc trao đổi thẳng thắn" với người đồng cấp Iran. "Tôi nhắc lại rằng tất cả các hành động của Ukraine đều chỉ nhằm mục đích bảo vệ đất nước chúng tôi khỏi sự tấn công của Nga và không bao giờ có ý định nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền hoặc người dân thường", theo The Kyiv Independent dẫn lời ông Sybiha.

Trong cuộc phỏng vấn với Press TV ngày 3.8, ông Rezaei cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn về eo biển Hormuz. Ông tuyên bố Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ tuyến hàng hải nào nằm ngoài hành lang do Tehran chỉ định, đồng thời cảnh báo các tàu hải quân "thù địch" đi vào tuyến đường bị Iran coi là bất hợp pháp có thể trở thành mục tiêu.

Quan chức Iran còn tuyên bố Tehran đã gây tổn thất lớn cho lực lượng Mỹ trong đợt xung đột kéo dài 17 ngày gần đây. Theo ông, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã cản trở hoạt động quân sự của Mỹ.

Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2. Dù Washington và Tehran từng đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4 và ký bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian hồi tháng 6, song tiến trình này sụp đổ vào tháng 7 khi 2 bên nối lại các cuộc tấn công qua lại.