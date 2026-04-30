Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Iran sẽ dùng ‘chiến thuật bất ngờ’ nếu Mỹ nối lại hành động quân sự
Video Thế giới

Iran sẽ dùng ‘chiến thuật bất ngờ’ nếu Mỹ nối lại hành động quân sự

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
30/04/2026 19:14 GMT+7

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đang chuẩn bị “chiến thuật bất ngờ” nếu Mỹ có bất cứ hành động quân sự mới nào.

Ông Mohammad Akbarzadeh, phó chỉ huy phụ trách chính trị của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), vào ngày 28.4 phát biểu tại thành phố Minab ở miền nam Iran rằng: “Trong trường hợp Mỹ có bất cứ hành động quân sự nào mới chống lại Iran, chúng tôi sẽ triển khai các năng lực tác chiến mới của mình”.

Minab là nơi có hơn 170 học sinh và nhân viên đã thiệt mạng trong ngày đầu tiên của đợt tấn công từ Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28.2.

Ông Akbarzadeh nói để đối phó, hải quân sẽ “sử dụng những chiến thuật bất ngờ, trong đó có cả khả năng chỉ thị mục tiêu thông minh”, nhưng không nêu cụ thể đó là gì.

Theo ông Akbarzadeh, Iran cũng sẽ “sử dụng các công cụ quyền lực trên những mặt trận kháng chiến khác”.

Theo đài Presstv của Iran, kể từ khi nổ ra chiến sự, lực lượng vũ trang Iran đã đáp trả các “hành động gây hấn” bằng ít nhất 100 đợt phản công quyết liệt, nhắm vào các mục tiêu nhạy cảm và chiến lược của Mỹ, Israel ở khu vực.

Iran sẽ dùng ‘chiến thuật bất ngờ’ nếu Mỹ nối lại hành động quân sự - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong phiên điều trần tại Điện Capitol ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 29.4.2026

ẢNH: REUTERS

CBS News tuần trước dẫn lời một số quan chức cho rằng các tuyên bố của Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ có thể đã “đánh giá thấp” sức mạnh quân sự của Iran.

Theo ba quan chức, khoảng một nửa kho tên lửa đạn đạo và hệ thống phóng của Iran vẫn còn nguyên vẹn tại thời điểm có lệnh ngừng bắn. Các quan chức cũng cho biết hải quân của IRGC vẫn còn khoảng 60% lực lượng, bao gồm cả các tàu cao tốc tấn công nhanh có khả năng rải thủy lôi và phóng UAV.

Mỹ và Iran từng đàm phán tìm giải pháp cho xung đột tại Pakistan hôm 11.4, nhưng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ ngày 13.4 để gây áp lực buộc nước này chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận, nhưng Tehran không nhượng bộ và đáp trả bằng cách siết kiểm soát eo biển Hormuz. Ông Trump sau đó gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho tới khi Tehran đưa ra đề xuất cụ thể với Washington.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận