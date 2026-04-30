Iran sẽ dùng ‘chiến thuật bất ngờ’ nếu Mỹ nối lại hành động quân sự

Ông Mohammad Akbarzadeh, phó chỉ huy phụ trách chính trị của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), vào ngày 28.4 phát biểu tại thành phố Minab ở miền nam Iran rằng: “Trong trường hợp Mỹ có bất cứ hành động quân sự nào mới chống lại Iran, chúng tôi sẽ triển khai các năng lực tác chiến mới của mình”.

Minab là nơi có hơn 170 học sinh và nhân viên đã thiệt mạng trong ngày đầu tiên của đợt tấn công từ Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28.2.

Ông Akbarzadeh nói để đối phó, hải quân sẽ “sử dụng những chiến thuật bất ngờ, trong đó có cả khả năng chỉ thị mục tiêu thông minh”, nhưng không nêu cụ thể đó là gì.

Theo ông Akbarzadeh, Iran cũng sẽ “sử dụng các công cụ quyền lực trên những mặt trận kháng chiến khác”.

Theo đài Presstv của Iran, kể từ khi nổ ra chiến sự, lực lượng vũ trang Iran đã đáp trả các “hành động gây hấn” bằng ít nhất 100 đợt phản công quyết liệt, nhắm vào các mục tiêu nhạy cảm và chiến lược của Mỹ, Israel ở khu vực.

CBS News tuần trước dẫn lời một số quan chức cho rằng các tuyên bố của Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ có thể đã “đánh giá thấp” sức mạnh quân sự của Iran.

Theo ba quan chức, khoảng một nửa kho tên lửa đạn đạo và hệ thống phóng của Iran vẫn còn nguyên vẹn tại thời điểm có lệnh ngừng bắn. Các quan chức cũng cho biết hải quân của IRGC vẫn còn khoảng 60% lực lượng, bao gồm cả các tàu cao tốc tấn công nhanh có khả năng rải thủy lôi và phóng UAV.

Mỹ và Iran từng đàm phán tìm giải pháp cho xung đột tại Pakistan hôm 11.4, nhưng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ ngày 13.4 để gây áp lực buộc nước này chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận, nhưng Tehran không nhượng bộ và đáp trả bằng cách siết kiểm soát eo biển Hormuz. Ông Trump sau đó gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho tới khi Tehran đưa ra đề xuất cụ thể với Washington.