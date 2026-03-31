Nhật Bản đưa tên lửa phản công vào trực chiến giữa bất ổn an ninh

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31.3 cho hay các hệ thống được bố trí tại trại Kengun (tỉnh Kumamoto, tây nam Nhật Bản) và trại Fuji (tỉnh Shizuoka, miền trung Nhật Bản), lần đầu tiên mang lại cho Tokyo năng lực tấn công các mục tiêu của đối phương trong trường hợp nhận thấy nguy cơ bị tấn công.

Bệ phóng tên lửa Type-12 tại trại Kengun ở tỉnh Kumamoto, miền tây Nhật Bản ngày 17.3.2026 ẢNH: AP

"Đây là một nỗ lực vô cùng quan trọng nhằm tăng cường khả năng răn đe và ứng phó của chúng ta khi đối mặt với môi trường an ninh phức tạp và nghiêm trọng nhất trong thời kỳ hậu chiến", Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi phát biểu.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trại Kengun được trang bị phiên bản phóng từ mặt đất của tên lửa Type 12 nâng cấp, có tầm bắn khoảng 1.000 km, có thể vươn tới một số khu vực ven biển lục địa từ Kyushu. Trong khi đó, trại Fuji tiếp nhận tên lửa lượn siêu tốc để bảo vệ các đảo xa, đồng thời phục vụ huấn luyện và hoàn thiện phương thức vận hành.

Nhật Bản dự kiến mở rộng triển khai các hệ thống này tới Hokkaido và Kyushu trong năm tài chính 2026. Song song đó, Nhật Bản cũng đang tăng cường năng lực phản công đa nền tảng. Tàu khu trục Chokai đã được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, trong khi các máy bay chiến đấu F-2 và F-35A cũng sẽ tích hợp tên lửa tầm xa trong thời gian tới.

Việc tăng cường năng lực phản công đã được nêu rõ chính thức trong 3 văn kiện an ninh sửa đổi năm 2022 dưới thời Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Giới chức Nhật Bản cho rằng năng lực phản công là cần thiết để tăng cường răn đe. Tuy nhiên, khả năng tấn công phủ đầu nếu đánh giá sai tình hình có thể gây tranh cãi về pháp lý quốc tế, vốn hạn chế các hành động quân sự mang tính phòng ngừa, theo South China Morning Post.

Bên cạnh đó, việc triển khai khí tài trên cũng vấp phải lo ngại từ người dân địa phương, khi họ cho rằng những địa điểm này có thể trở thành mục tiêu tấn công trong trường hợp xung đột. Khoảng 50 người đã biểu tình phản đối tại trại Kengun, với các khẩu hiệu kêu gọi không triển khai tên lửa.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản đang "mở rộng một cách nguy hiểm" năng lực quốc phòng, cho rằng Tokyo đang tiến gần tới "lằn ranh đỏ". Theo báo PLA Daily, Nhật Bản hiện sở hữu một kho dự trữ vật liệu hạt nhân "đáng kinh ngạc" và có công nghệ để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Theo bản tin, đến cuối năm 2024, Nhật Bản đã có 44,4 tấn plutonium được phân tách ra - đủ để chế tạo khoảng 5.500 đầu đạn hạt nhân. Phía Nhật Bản chưa bình luận về thông tin này.