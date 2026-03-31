Nhật tăng cường năng lực phòng thủ từ xa

Văn Khoa
31/03/2026 05:30 GMT+7

Việc điều chỉnh tàu khu trục để có thể phóng tên lửa tầm xa được xem là bước tiến mới trong nỗ lực nâng cao khả năng phòng thủ và phản công của Nhật Bản.

Tàu đầu tiên có thể phóng Tomahawk

Cơ quan Mua sắm, công nghệ và hậu cần (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cuối tuần trước thông báo tàu khu trục JS Chokai của Lực lượng Phòng vệ biển (MSDF) đã được điều chỉnh thành công tại Mỹ, cho phép tàu có thể phóng tên lửa tầm xa, theo tờ The Japan Times. Tàu JS Chokai được trang bị hệ thống tác chiến Aegis, dự kiến sẽ trở về Nhật vào tháng 9.

Tàu khu trục JS Chokai của Nhật trong một cuộc tập trận

Ảnh: Hải quân Mỹ

Khi đó, JS Chokai sẽ chính thức trở thành tàu chiến đầu tiên của Nhật có khả năng phóng tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất, với tầm bắn khoảng 1.600 km. Đây là bước phát triển có thể đưa các mục tiêu sâu bên trong Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên vào tầm bắn.

MSDF định trang bị Tomahawk cho tất cả 8 tàu khu trục có hệ thống Aegis của Nhật. Tomahawk dự kiến sẽ được tích hợp vào những tàu khu trục này một cách dễ dàng thông qua các ống phóng thẳng đứng Mk-41 do Mỹ thiết kế. Nhật đã đồng ý mua tổng cộng 400 tên lửa Tomahawk vào tháng 1.2024.

Xây dựng "khả năng phản công"

Động thái trên nằm trong nỗ lực của Tokyo nhằm xây dựng "khả năng phản công" cho phép Nhật tấn công các căn cứ cũng như trung tâm chỉ huy và kiểm soát ngoài tầm phòng thủ của đối phương, theo The Japan Times. "Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ cam kết tăng cường khả năng phòng thủ từ xa để răn đe và loại bỏ các lực lượng xâm lược ở giai đoạn đầu và từ xa", ATLA nhấn mạnh.

"Để thiết lập những năng lực này càng sớm càng tốt, chúng tôi đang thúc đẩy việc mua sắm các tên lửa tầm xa nội địa", ATLA thông báo, đồng thời nhấn mạnh tên lửa Tomahawk sẽ đóng vai trò là biện pháp bổ sung. Bộ Quốc phòng Nhật đặt mục tiêu cuối cùng sẽ thay Tomahawk bằng tên lửa Type-12 tầm xa nội địa, có tầm bắn tương tự.

‘Đáng báo động’: Lầu Năm Góc gấp rút tìm nguồn cung tên lửa Tomahawk

Ngày 13.3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro thông báo phía Mỹ đã bắt đầu giao hàng Tomahawk. Ông gọi tên lửa này là "thiết bị quan trọng", sẽ "răn đe các đối thủ bằng cách buộc họ phải nhận ra rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nhật Bản sẽ bị đẩy lùi một cách dứt khoát". Những khả năng mới này đã mang lại cho Tokyo sức mạnh răn đe mạnh mẽ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đầy bất ổn, nhưng chúng cũng đặt ra những câu hỏi về tương lai lập trường phòng thủ của Nhật.

Ông Tống Trung Bình, chuyên gia về quân sự Trung Quốc, cho rằng việc trang bị tên lửa Tomahawk có thể đánh dấu một sự điều chỉnh cơ bản trong chiến lược quốc phòng của Nhật, theo tờ South China Morning Post. "Bằng cách cho phép các tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis của Nhật tích hợp và sử dụng tên lửa Tomahawk, Mỹ đang thể hiện ý định trao cho Nhật năng lực quân sự mạnh mẽ hơn", ông Tống bình luận.

MSDF cải tổ cơ cấu tổ chức

MSDF gần đây đã cải tổ cơ cấu tổ chức nhằm đẩy nhanh quá trình ra quyết định và cải thiện hoạt động của tàu chiến, như một phần trong nỗ lực tăng cường phòng thủ các đảo xa xôi, theo Kyodo News. Thông qua cuộc cải tổ này, MSDF thành lập Lực lượng Hạm đội nổi để chỉ huy và kiểm soát các tàu nổi, giám sát các nhóm đóng tại tỉnh Nagasaki thuộc phía tây nam, trong đó có nhóm đổ bộ mới thành lập. Nhóm đổ bộ này sẽ phối hợp với đơn vị tác chiến đổ bộ thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất vốn được cho sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quần đảo Nansei của Nhật, trải dài từ Kyushu về phía tây nam hướng tới Đài Loan.

Thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản mang dao đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc

