Iran tấn công căn cứ Ả Rập Xê Út, cả chục binh sĩ Mỹ bị thương

CBS News ngày 27.3 dẫn nguồn tin cho biết nhóm binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc tấn công bao gồm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran. Hai nạn nhân bị thương rất nghiêm trọng. Tám người còn lại bị thương nặng.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ nói có 12 binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ tấn công nói trên, trong đó 2 người bị thương nặng. Chưa rõ thời điểm xảy ra vụ tấn công và quân đội Mỹ chưa xác nhận thông tin. Theo AP, nhiều máy bay tiếp nhiên liệu cũng bị hư hại trong đợt tấn công này.

Ả Rập Xê Út và Iran chưa bình luận.

Khói bốc lên tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út hôm 5.3 giữa xung đột Mỹ - Iran

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 27.3 thông báo tính từ đầu xung đột với Iran đến nay, đã có hơn 300 binh sĩ Mỹ bị thương, hầu hết đã trở lại làm nhiệm vụ.

Từ đầu xung đột, 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng. Trong số này, một người bị thương trong một cuộc tấn công trước đó vào căn cứ không quân Prince Sultan nhưng sau đó không qua khỏi. Vài giờ sau khi xung đột bùng phát, một cuộc tấn công của Iran vào cơ sở của Mỹ ở Kuwait làm 6 binh sĩ thiệt mạng. Sáu người khác thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ trên không phận Iraq.

Trong 4 tuần qua, Iran đã tiến hành các cuộc trả đũa nhằm vào các quốc gia đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, bao gồm cả các cơ sở có sự hiện diện quân sự của Mỹ như căn cứ không quân Prince Sultan.

Nằm cách thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út khoảng 96,5 km, căn cứ này do Không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út điều hành và được Phi đội viễn chinh số 378 của Không quân Mỹ sử dụng.

Một nguồn thân thuộc nói với CBS News rằng căn cứ không quân Prince Sultan cũng bị tấn công hồi đầu tuần này, làm 14 người bị thương. Người này không tiết lộ quốc tịch của những người bị thương. Một quan chức Mỹ cho biết vụ tấn công đó ít nghiêm trọng hơn vụ tấn công lần này.

Các đợt tấn công tại Ả Rập Xê Út phản ánh tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn trong khu vực khi cuộc xung đột Mỹ - Iran sắp tròn một tháng. Những lo ngại về việc các quốc gia Ả Rập đang cạn kiệt nguồn tên lửa đánh chặn đã lan rộng trong nhiều tuần. Một số quốc gia đồng minh của Mỹ cảnh báo Nhà Trắng hồi đầu tháng này rằng họ đang bị buộc phải lựa chọn nên ngăn chặn mục tiêu nào và không nên phá hủy mục tiêu nào.