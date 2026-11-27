Hãng Al Jazeera dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Iran Araghchi hôm 26.11 nói rằng việc chấm dứt cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể mở đường cho ngoại giao, phát triển kinh tế và hợp tác quốc tế. "Với việc củng cố chiến thắng của người dân Iran trước kẻ thù và kết thúc cuộc chiến gần đây, ngoại giao hòa bình chắc chắn có thể mở ra những chân trời mới cùng cơ hội quý giá", ông nêu rõ.

Ông Araghchi cáo buộc Mỹ và Israel nhắm vào hạ tầng công nghiệp, quốc phòng, đồng thời làm hư hại di tích lịch sử, di sản văn hóa Iran. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh du lịch và giao lưu văn hóa có thể thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu chiến, song không công bố sáng kiến hay mốc thời gian chấm dứt xung đột.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11.11 ẢNH: REUTERS

Về phía Mỹ, trong cuộc gọi với quân nhân Mỹ ngày 26.11 nhân dịp lễ Tạ ơn, Tổng thống Donald Trump nói Washington có "chiến thắng trong tầm tay" ở cuộc xung đột với Iran và thời điểm sẽ do ông quyết định.

"Thành thật mà nói, điều đó sẽ diễn ra bất cứ khi nào tôi muốn", Tổng thống Trump nói. Chủ nhân Nhà Trắng lưu ý vẫn trao cho Tehran cơ hội đàm phán để tránh thêm thương vong. "Chúng tôi đang cố tỏ ra tử tế. Chúng tôi trao cho họ mọi cơ hội đạt thỏa thuận và cứu nhiều mạng người, nhưng tôi không chắc họ có tận dụng hay không", ông cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) ngày 26.11 gọi điện cho quân nhân Mỹ dịp lễ Tạ ơn từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Khi triển vọng thỏa thuận vẫn bỏ ngỏ, giao tranh khu vực tiếp diễn. Hãng Reuters ngày 26.11 dẫn thông báo từ Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út nêu rằng một phần hoạt động tại nhà máy lọc dầu Jazan thuộc Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco của nước này phải tạm dừng do bị tập kích. Vụ tấn công khiến một công nhân thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Liên minh do Riyadh dẫn đầu cáo buộc lực lượng Houthi tập kích nhà máy. Houthi chưa phản hồi về vụ việc trên. Giao tranh tại Trung Đông thời gian qua ghi nhận diễn biến leo thang khi Ả Rập Xê Út và Houthi liên tiếp tung những đòn tấn công ăn miếng trả miếng. Hôm 25.11, Houthi nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura lớn nhất Ả Rập Xê Út.