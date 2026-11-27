Tăng sức ép lên Iran

Phát ngôn viên quân đội Israel Effie Defrin ngày 26.11 tuyên bố nước này sẵn sàng tấn công Iran bất cứ lúc nào, kể cả khi không có sự hỗ trợ của Mỹ. Theo tờ The Times of Israel, Thủ tướng lâm thời Benjamin Netanyahu dự kiến triệu tập nội các an ninh tối cùng ngày (giờ địa phương), giữa những cảnh báo về khả năng Tehran mở cuộc tấn công bất ngờ.

Một người đi bộ qua đống đổ nát sau cuộc không kích ở Sanaa, Yemen ngày 24.11 ẢNH: AP

Trong khi Israel phát tín hiệu quân sự cứng rắn, Mỹ tiếp tục siết nguồn thu dầu mỏ của Iran, theo Iran International. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 25.11 tuyên bố Tehran đã cạn lượng dầu dự trữ trên biển để bán sau chiến dịch gây sức ép kinh tế do Washington phát động từ tháng 8. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Allison Hooker thông báo đã thảo luận với đại diện Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Jordan về an ninh khu vực, khẳng định các hoạt động phối hợp tại eo biển Hormuz cùng những biện pháp kinh tế đang gây sức ép lên Iran và mang lại "kết quả tích cực". Ngoài ra, Mỹ vẫn duy trì kênh đối thoại khi đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày 25.11 tiết lộ đã có nhiều cuộc tiếp xúc với phía Iran, song nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump vẫn "để ngỏ mọi lựa chọn".

Đáp lại, Phó chủ tịch quốc hội Iran Hamidreza Hajibabaei ngày 26.11 cảnh báo nếu Tehran tiếp tục bị phong tỏa, các nước khác trong khu vực cũng khó đảm bảo an toàn cho hoạt động xuất khẩu dầu. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cảnh báo Mỹ và Israel có thể phải đối mặt với những vũ khí và phương thức tấn công mới nếu tiếp tục hoạt động quân sự thù địch, theo Iran International. Nhà kinh tế học Morteza Afghah nhận định tình trạng bế tắc quân sự và phong tỏa kéo dài sẽ gây thêm sức ép lên nền kinh tế và ngân sách Iran.

Leo thang tại Yemen

Cũng tại Trung Đông, Đài Al Masirah có liên hệ với Houthi đưa tin liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngày 26.11 tiến hành 2 cuộc không kích tại tỉnh Saada, thành trì của lực lượng này ở miền bắc Yemen. Cùng ngày, thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát cũng hứng chịu hàng loạt cuộc không kích. Trước đó, lực lượng chính phủ Yemen tuyên bố thực hiện 654 cuộc tấn công nhằm vào Houthi trong ngày 25.11, với giao tranh ác liệt quanh các vị trí chiến lược tại TP.Taiz.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Houthi liên tiếp tập kích các cơ sở kinh tế của Ả Rập Xê Út. Ngày 25.11, nhóm này tuyên bố đánh trúng nhà máy lọc dầu Ras Tanura có công suất 550.000 thùng/ngày, gây hỏa hoạn. Tuy nhiên, Riyadh mới xác nhận đánh chặn 4 máy bay không người lái (UAV) trong khu vực, chưa xác nhận nhà máy bị đánh trúng, theo Reuters.

Houthi còn nhận trách nhiệm tấn công 2 cảng Jeddah và Jazan bên bờ biển Đỏ. Liên minh do Riyadh dẫn đầu xác nhận đánh chặn UAV gần Jeddah, trong khi một vật thể do Houthi phóng rơi xuống cảng Jazan, gây thiệt hại nhẹ. Trước đó, vụ tập kích một tòa tháp tại khu tài chính Riyadh ngày 24.11 khiến 11 người bị thương.