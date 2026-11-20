Cơ sở này đóng vai trò hỗ trợ các hoạt động tình báo tín hiệu và an ninh mạng tập trung vào khu vực Trung Đông.

Theo các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức, trong khi NSA có trụ sở tại Fort Meade (Maryland), đội ngũ nhân sự tại trung tâm mật mã ở Georgia chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động không gian mạng tập trung vào Trung Đông.

Trong thời gian xảy ra gián đoạn, các quan chức tại Georgia không thể sử dụng mạng lưới liên lạc nội bộ bảo mật NSANet để trao đổi với các đồng nghiệp đang làm việc trong khu vực, nhưng họ vẫn có thể sử dụng các phương thức thay thế cùng những hệ thống dự phòng.

Trụ sở NSA tại Fort Meade (bang Maryland) Ảnh: AP

Một số quan chức nhấn mạnh các hệ thống thu thập thông tin tình báo quan trọng và nhạy cảm nhất của NSA vẫn đang hoạt động bình thường. Washington cũng cho biết đây không phải là một cuộc tấn công mạng mà dường như có liên quan đến quá trình NSA xử lý các bản cập nhật phần mềm nhằm khắc phục lỗ hổng trong PHP - ngôn ngữ lập trình được sử dụng cho khoảng 70% các trang web trên thế giới.

Tuy nhiên, tờ Politico ngày 19.11 đưa tin nhiều nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa đang đặt câu hỏi liệu chuỗi sự cố kỹ thuật, bao gồm sự cố tại NSA cũng như tình trạng gián đoạn mạng lưới thông tin liên lạc kiểm soát không lưu toàn quốc vào tuần trước và các sự cố khác, có mối liên hệ với nhau hay không.