Theo Đài NBC South Florida, du thuyền ghi nhận đợt bùng phát bệnh là Caribbean Princess. Thông tin về vụ việc đã được báo cáo đến chương trình vệ sinh tàu thuyền thuộc Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vào ngày 15.11.

Trước đó, con tàu khởi hành từ cảng Fort Lauderdale (Mỹ) vào ngày 11.11, bắt đầu hành trình kéo dài 12 đêm qua vùng biển Caribbean, Colombia và kênh đào Panama.

Theo ghi nhận, bệnh đã ảnh hưởng đến 134 trong số 2.939 hành khách và 14 trong số 1.132 thành viên thủy thủ đoàn. CDC cho hay những người mắc bệnh đã xuất hiện các triệu chứng như nôn mửa và tiêu chảy.

Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra đợt bùng phát vẫn chưa được xác định và CDC cũng lưu ý rằng những người trên tàu không mắc bệnh cùng 1 thời điểm.

Trong khi đó, Đài Fox 8 cho hay đây có thể là đợt bùng phát bệnh đường tiêu hóa do một loại vi khuẩn chưa xác định gây ra.

Tàu Caribbean Princess ẢNH: PRINCESS CRUISES

Trước tình hình trên, các thành viên thủy thủ đoàn đã tăng cường quy trình vệ sinh và khử trùng, đồng thời thu thập mẫu phân để xét nghiệm. Những hành khách và thành viên thủy thủ đoàn bị bệnh cũng được cách ly nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.

"Mặc dù hầu hết hành khách không bị ảnh hưởng, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình", một phát ngôn viên của hãng tàu nói với NBC South Florida.

Hiện tại, tàu Caribbean Princess vẫn sẽ tiếp tục di chuyển theo lịch trình và dự kiến trở về Florida (Mỹ) vào ngày 23.11.

Theo NBC, Princess Cruises đã ghi nhận 4 đợt bùng phát dịch bệnh trên các tàu du lịch của hãng trong năm 2026, nhiều nhất so với các hãng tàu khác.

Trước đó, vào tháng 3, có 153 người trên tàu Star Princess đã mắc virus dạ dày (norovirus) trong một chuyến đi ở vùng biển Caribbean. Đến tháng 5, thêm 160 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên một chuyến đi khác cũng nhiễm loại virus này.

Tiếp đó, vào tháng 7, hơn 120 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Ruby Princess cũng bị nhiễm norovirus trong chuyến đi đến Canada và Alaska.

Theo CDC, norovirus là loại virus có khả năng lây lan rất cao và thường gây ra các đợt bùng phát bệnh đường tiêu hóa trên tàu du lịch. Người nhiễm bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy và buồn nôn.