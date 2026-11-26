Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 26.11, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng của Israel, cho biết quân đội Israel đang truy lùng giới lãnh đạo Hamas và những người tham gia cuộc tấn công Israel ngày 7.10.2023.

Xe tăng Israel gần biên giới Dải Gaza hồi năm 2024 ẢNH: REUTERS

Theo ông Katz, quân đội Israel đã kiểm soát 70% lãnh thổ Dải Gaza và sẽ chủ động mở chiến dịch quân sự mới tại phần còn lại nếu Hamas không tự nguyện giải giáp. Kế hoạch bao gồm việc sơ tán 1 triệu người dân Gaza về hướng nam và dọn dẹp khu vực như mô hình từng thực hiện tại Rafah và Beit Hanoun.

Trong một bài đăng trước đó, ông Katz cho biết chính sách của chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu là tiêu diệt toàn bộ lãnh đạo Hamas và những người tham gia vụ tấn công ngày 7.10.2023, kiểm soát quân sự đối với khoảng 70% lãnh thổ Gaza trong đó không có cư dân, nhà ở và cơ sở hạ tầng của các lực lượng vũ trang.

Một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian tại Dải Gaza đã có hiệu lực từ ngày 10.10.2025. Tuy nhiên, Israel bị cáo buộc tiếp tục tấn công và mở rộng vùng kiểm soát lên gần 70% diện tích dải đất này.

Trong tuyên bố hôm 24.11, ông Katz nói Israel sẽ không cho phép việc tái xây dựng tại khu vực do Hamas kiểm soát và quân đội Tel Aviv cũng sẽ không rút khỏi vùng đang kiểm soát nếu Hamas không hạ vũ khí.

Vị bộ trưởng đưa ra tuyên bố này bất chấp làn sóng chỉ trích gần đây từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với chính phủ Israel vì đã trì hoãn việc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 10.2025.

Ngoài ra, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, con rể của ông Trump, đã chỉ trích Israel vì không giữ lời hứa về Gaza, điều mà ông cho rằng có thể dẫn đến việc Israel trở thành một quốc gia bị xa lánh.

Đáp lại, ông Katz cho biết Tổng thống Trump đã không trực tiếp ép buộc Thủ tướng Netanyahu làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho an ninh Israel, chẳng hạn như rút quân hoặc tái thiết Gaza trước khi Hamas giải giáp vũ khí.