Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết xe tăng Israel ngày 18.11 tiến vào con đường chính Salahudeen ở phía tây Đường Vàng, ranh giới phân định 2/3 diện tích Dải Gaza nằm dưới sự kiểm soát của Tel Aviv.

Xe tăng Israel gần biên giới Dải Gaza hồi năm 2024 ẢNH: REUTERS

Lực lượng cứu thương Palestine cho biết một cuộc không kích của Israel gần khu vực xe tăng hoạt động đã khiến một người thiệt mạng. Các đợt không kích khác trong cùng ngày tại Deir al-Balah và thành phố Gaza làm 2 người khác thiệt mạng.

Một người phát ngôn quân đội Israel xác nhận Tel Aviv đang thực hiện chiến dịch nhắm vào "cơ sở hạ tầng của Hamas" ở phía tây Đường Vàng tại miền trung Dải Gaza, đồng thời tấn công một tay súng ở miền nam vùng lãnh thổ. Người phát ngôn không bình luận về các cuộc không kích khác.

Theo NBC News, đây là chiến dịch trên bộ đầu tiên của Israel từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực vào tháng 10.2025. Thỏa thuận này đã giúp dừng các cuộc giao tranh lớn nhưng không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel hoặc đảm bảo việc giải giáp vũ khí của Hamas.

Người Palestine bên cạnh các tòa nhà bị phá hủy trong xung đột tại thành phố Gaza ngày 17.11 ẢNH: AP

Israel đã tăng cường các cuộc tấn công chống Hamas với cáo buộc lực lượng này gần đây đang tập hợp lại lực lượng và tái vũ trang. Trong khi đó, Hamas tố cáo Israel đang cố gắng phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn.

Cơ quan y tế Gaza cho biết ít nhất 1.600 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, trong khi quân đội Israel thông báo 5 binh sĩ nước này đã thiệt mạng.

Sau khi Hamas dẫn đầu đợt tấn công lãnh thổ Israel vào ngày 7.10.2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, Tel Aviv đã mở chiến dịch quân sự tại Dải Gaza để trả đũa. Giới chức Palestine cho rằng hơn 74.000 người dân Gaza đã thiệt mạng kể từ đó.