Hamas bỏ một, giữ một

Lực lượng này coi đó là bằng chứng xác thực nhất về việc tuân thủ nghiêm chỉnh thỏa thuận hòa bình cho Dải Gaza.

Hamas buông bỏ như thế nhưng cả Mỹ lẫn Hội đồng hòa bình Gaza và Israel đều coi là chưa thể đủ. Nhiều bên muốn Hamas tự giải giáp và trên thực tế đây mới là điểm chính mà họ tìm mọi cách để buộc Hamas thực hiện.

Người Palestine bên ngoài một khu lều tạm ở Khan Younis, miền nam Gaza, hôm 8.7.2026. Ảnh: Reuters

Hamas từ bỏ quyền quản lý Gaza vì trong thỏa thuận hòa bình cho Gaza có quy định về việc này và nước đi nói trên sẽ giúp thể hiện trước thế giới là Hamas tuân thủ nghiêm chỉnh thỏa thuận. Làm như vậy, Hamas không để cho Israel có bất kỳ lý do gì để tiếp tục chiếm đóng khoảng 60% lãnh thổ Dải Gaza như hiện tại. Mở đường cho một cơ quan điều hành mới trên Dải Gaza như thế sẽ giúp công việc cứu trợ nhân đạo và tái thiết Gaza được thuận lợi hơn, hiệu quả hơn.

Trong khi đó, Mỹ và Israel nhìn nhận chủ yếu và trước hết mục đích của Hamas với quyết sách này là sao chép cái gọi là "mô hình Hezbollah" ở Li Băng. Mô hình này hàm ý Hezbollah ở Li Băng buông bỏ sự kiểm soát và quản lý vùng miền nam Li Băng nhưng vẫn tồn tại và hoạt động.

Hamas biện luận cho quyết định "bỏ một, giữ một" với giải thích rằng khi nào Israel rút hết quân đội ra khỏi toàn bộ lãnh thổ Dải Gaza thì tổ chức này sẽ tự giải giáp, tức là sẽ giải giáp vào thời điểm khác và theo trình tự khác. Ở đây ẩn chứa nghi ngại của Hamas về khả năng Israel gò ép Hamas tự giải giáp nhưng rồi sau đấy không thực hiện những gì đã cam kết trong thỏa thuận hòa bình. Vì thế, diễn biến mới chưa rõ có đưa lại được chuyển biến hay không.