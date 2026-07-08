Trong đáp trả ngoài

Giữa Trung Quốc và Solomon chỉ có sự hợp tác an ninh thuần túy, trong khi giữa Úc và Fiji là một liên minh phòng thủ và an ninh thực thụ, ràng buộc lẫn nhau vào nghĩa vụ bảo đảm an ninh cho nhau. Cho tới nay, Úc mới chỉ ký hiệp ước an ninh tương tự với Mỹ, New Zealand và Papua New Guinea. Cùng với việc chính quyền mới ở Fiji thu hẹp đáng kể phạm vi hiệu lực của thỏa thuận hợp tác an ninh ký kết với Trung Quốc từ năm 2011, hiệp ước an ninh giữa Úc và Fiji làm thay đổi cục diện chính trị an ninh ở Nam Thái Bình Dương.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese (trái) và Thủ tướng Quần đảo Solomon Matthew Wale Ảnh: Reuters

Đối với Úc, liên minh an ninh mới là thành quả ngoại giao có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Đối với Fiji, ký kết hiệp ước an ninh với Úc không phải để "thoát Trung" mà để tận lợi nhiều nhất từ việc tăng cường liên thủ với Úc về an ninh và quốc phòng, trong khi vẫn duy trì quan hệ hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại và tranh thủ được vốn đầu tư của Trung Quốc. Hiệp ước này rất cần thiết và rất có lợi cho Fiji nhưng cũng buộc đảo quốc phải khéo léo cân bằng giữa Úc và các đối tác khác bên ngoài khu vực.

Ngoài cam kết bảo đảm an ninh cho nhau, Úc và Fiji còn thỏa thuận hậu thuẫn lẫn nhau trong ứng phó biến đổi khí hậu và cứu trợ thiên tai, trong tăng cường an ninh nội địa và chống tội phạm cũng như trong hợp tác và liên kết kinh tế. Mô hình liên minh và hợp tác này còn làm khuôn mẫu để Úc kiến tạo liên minh hay liên kết với các đảo quốc khác trong khu vực.