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    Israel hạ chỉ huy Hamas từng lên kế hoạch và giám sát vụ tấn công ngày 7.10.2023

    Khánh An
    Khánh An
    Quân đội Israel và lực lượng Hamas đều xác nhận chỉ huy lữ đoàn Rafah của Hamas là ông Samir Abu Younis (53 tuổi) đã thiệt mạng hôm 14.11.
    Israel hạ chỉ huy Hamas từng lên kế hoạch và giám sát vụ tấn công ngày 7.10.2023- Ảnh 1.

    Tang lễ ông Abu Younis ngày 15.11

    ẢNH: REUTERS

    Lực lượng Hamas tại Dải Gaza ngày 15.11 cho biết một chỉ huy cấp cao, người đã tham gia lập kế hoạch và giám sát cuộc tấn công vào Israel hôm 7.10.2023, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.

    Phía quân đội Israel cũng xác nhận cái chết của nhân vật này.

    Theo thông báo từ Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, chỉ huy lữ đoàn Rafah là ông Samir Abu Younis (53 tuổi) đã thiệt mạng hôm 14.11.

    Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt ông Abu Younis trong một cuộc tấn công ở miền nam Dải Gaza vào đêm 14.11, đồng thời cho biết thêm rằng nhân vật này đã chỉ huy lữ đoàn Rafah kể từ khi người tiền nhiệm Nael Abu Obeid bị tiêu diệt vào ngày 15.9.

    Các nhân viên y tế cho biết ông Abu Younis đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một cuộc không kích nhắm vào ông trên một con phố ở khu vực Mawasi, thuộc thành phố Khan Younis ở phía nam Dải Gaza.

    Theo lực lượng Hamas, ông Abu Younis gia nhập cánh vũ trang của tổ chức này vào năm 1991 và từng đảm nhiệm nhiều vai trò chỉ huy cấp cao tại Lữ đoàn Rafah trước khi trở thành chỉ huy. Hamas cho biết tang lễ của ông được tổ chức vào chiều 15.11.

    Một thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10.2025 đã chấm dứt các cuộc giao tranh quy mô lớn trong xung đột Israel-Gaza, nhưng không ngăn được các đợt tấn công từ phía Israel, cũng như chưa đạt được mục tiêu giải giáp lực lượng Hamas.

    Theo cơ quan y tế tại Gaza, ít nhất 1.600 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, trong khi phía Israel ghi nhận 5 binh sĩ tử trận.

    Giới chức Palestine cho biết hơn 74.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự mà Israel phát động nhắm vào Dải Gaza, sau khi các tay súng do Hamas dẫn đầu tấn công làm chết khoảng 1.200 người ở miền nam Israel vào ngày 7.10.2023.

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