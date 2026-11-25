Theo cáo trạng liên bang được công bố tuần này, 2 tù nhân ở bang Georgia (Mỹ) bị cáo buộc sử dụng điện thoại di động được đưa lậu vào buồng giam bằng UAV để lừa đảo hơn 100 người, chiếm đoạt gần 1 triệu USD.

Bản cáo trạng áp dụng đối với 2 người đàn ông đang thụ án tù và một bị cáo thứ 3 được công bố hôm 23.11, với các cáo buộc lừa đảo thông qua phương tiện điện tử và rửa tiền.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã sử dụng điện thoại di động từ bên trong buồng giam để triển khai kịch bản giả danh quan chức thực thi pháp luật, sử dụng các tài liệu giả mạo như lệnh bắt giữ, địa chỉ email giả của tòa án Mỹ và những lời thoại được chuẩn bị sẵn nhằm đe dọa các nạn nhân.

Cụ thể, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải nộp những khoản tiền phạt không có thật, sau đó hướng dẫn họ rút tiền mặt và đến các ki-ốt giao dịch tiền điện tử để chuyển tiền vào tài khoản giao dịch lừa đảo. Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn sử dụng dịch vụ giả mạo số điện thoại hiển thị, khiến cuộc gọi đến trông như xuất phát từ văn phòng cảnh sát trưởng hoặc cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Một nạn nhân đang sử dụng máy ATM tiền điện tử, cầm một xấp tiền 100 USD trong tay và nói chuyện điện thoại với kẻ lừa đảo ẢNH: BỘ TƯ PHÁP MỸ

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết tổng cộng 14 người đã bị buộc tội liên quan đến kế hoạch lừa đảo nói trên, trong khi 17 người khác bị truy tố vì buôn lậu điện thoại di động vào các nhà tù tại Georgia.

Đáng chú ý, thông tin từ sở cảnh sát cho biết các tù nhân tại Georgia đã sử dụng kịch bản lừa đảo này trong hơn 10 năm qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp hôm 24.11, Chưởng lý Mỹ Ryan Raybould tại khu vực Bắc Texas cảnh báo điện thoại di động có thể biến thành công cụ nguy hiểm trong tay các phạm nhân.

"Có thể điều hành một tổ chức tội phạm, buôn bán ma túy, gọi điện công khai, tống tiền nạn nhân và lừa đảo người cao tuổi. Tất cả chỉ cần một chiếc điện thoại di động được đưa vào nhà tù", ông Raybould nói.

Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh vụ việc cho thấy lệnh cấm điện thoại di động trong nhà tù không đơn thuần là vấn đề quản lý trại giam mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng.

UAV vận chuyển các vật phẩm bất hợp pháp bị Sở Cải huấn Georgia thu giữ ẢNH: BỘ TƯ PHÁP MỸ

Các tài liệu tòa án được công bố cũng hé lộ một số bằng chứng liên quan đến đường dây này, gồm ảnh UAV vận chuyển hàng cấm vào nhà tù, hình ảnh tù nhân tạo dáng bên những chiếc điện thoại được cho là dùng trong hoạt động lừa đảo, các trang web giả mạo của chính phủ và ghi chú viết tay về kịch bản mà các bị cáo bị cáo buộc đã đọc cho nạn nhân.