Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Đài Fox News ngày 22.11, Tổng thống Mỹ xác nhận các cuộc đàm phán gián tiếp với Tehran vẫn đang diễn ra, song ông bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về chiến thuật đàm phán của Iran.

Theo đó, ông Trump mô tả Iran hiện “hung hăng hơn so với trước bầu cử [giữa kỳ ở Mỹ']” và cảnh báo rằng ông sẵn sàng ra lệnh tấn công quân sự vào Iran sau năm mới nếu 2 nước không đạt được thỏa thuận. Ngoài ra, ông còn cáo buộc Tehran liên tục tham gia đàm phán nhưng không đạt được tiến triển đáng kể nào hướng tới 1 thỏa thuận.

Tuy nhiên, phạm vi của bất kỳ chiến dịch quân sự mới nào vẫn chưa rõ ràng và ông Trump chưa công bố quyết định cuối cùng về việc tiến hành thêm các cuộc tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hồi tháng 7.2026 ẢNH: AP

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng cảnh báo Iran về những thông tin cho rằng Tehran có thể tìm cách thách thức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. "Tất cả sẽ chìm xuống đáy biển giống như phần còn lại của hải quân”, ông Trump tuyên bố, ám chỉ hậu quả đối với các tàu Iran nếu tìm cách vượt qua vòng phong tỏa.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh truyền thông nhà nước Iran cho biết các tàu nước này có thể tìm cách thách thức lệnh phong tỏa của Mỹ, vốn vẫn được duy trì giữa lúc căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz.

Trong khi đó, phía Tehran cũng liên tiếp có những động thái phô diễn năng lực quân sự.

Hãng AFP ngày 22.11 đưa tin Iran vừa công bố một loại bệ phóng tên lửa mới, trong khi các chỉ huy quân sự cấp cao đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhằm thể hiện sức mạnh trước Mỹ.

Iran quyết vượt phong tỏa, cảnh báo sẽ tấn công đồng minh Mỹ nếu bị chặn

Theo truyền hình nhà nước Iran ngày 21.11, bệ phóng mới có khả năng phóng đồng thời 2 tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng. Đài này cũng phát sóng đoạn phim ghi lại cảnh Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Ahmad Vahidi và Tư lệnh lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Majid Mousavi tham quan căn cứ tên lửa ngầm.

Trong đoạn phim, 2 chỉ huy ngồi trên một chiếc xe di chuyển qua những đường hầm dài, với 2 bên là các tên lửa, bệ phóng và nhiều thiết bị quân sự khác.

“Những thiệt hại mà kẻ thù của chúng ta phải gánh chịu chỉ là sự khởi đầu”, ông Vahidi tuyên bố. Trong khi đó, ông Mousavi nhấn mạnh: “Năng lực của chúng tôi đã được nâng cao trong 2 cuộc xung đột gần đây, và các loại vũ khí hiệu suất cao của chúng tôi có thể gây áp lực lên kẻ thù”.

Vào đầu tháng 11, phía Iran cũng đã công bố 1t căn cứ tên lửa ngầm mới, được cho là nơi lưu trữ các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng nhiều bệ phóng.

Theo số liệu do tờ The Wall Street Journal công bố, Iran hiện vẫn sở hữu khoảng 1.500 tên lửa đạn đạo và có khả năng sản xuất thêm khoảng 50 tên lửa mỗi tháng.