Vào tháng 10, số vụ tấn công tại eo biển Hormuz và khu vực gần đó được báo cáo lên Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), một cơ quan trực thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, đã vượt mốc 30 vụ. Theo CNN ngày 23.11, đây là con số cao nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Tàu dầu bị cháy tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Oman trong video được công bố ngày 17.11 ẢNH: REUTERS

Tính đến ngày 22.11, đã có ít nhất 22 vụ tấn công được ghi nhận trong tháng 11, con số cao thứ hai kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Khu vực được đề cập bao gồm eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Trước đó, trung bình mỗi tháng có khoảng 10 vụ tấn công được báo cáo.

Kể từ khi xung đột nổ ra, eo biển Hormuz đã trở thành mặt trận tranh chấp gay gắt. Iran bắt đầu tìm cách ngăn chặn lưu thông hàng hải sau các cuộc tấn công từ phía Mỹ và Israel. Đáp lại, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Hoạt động thương mại qua tuyến đường thủy này - nơi từng là lộ trình vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ thế giới trước khi chiến sự nổ ra - hiện vẫn ở mức thấp hơn so với các số liệu cơ sở năm 2025.

Trong bối cảnh giá dầu toàn cầu sụt giảm và nguồn thu từ dầu thô của Iran ngày càng chịu nhiều áp lực, Tehran được cho là đang gia tăng các vụ tấn công. Các chuyên gia nhận định rằng Iran đang dần mất đi lợi thế kiểm soát đối với tuyến đường thủy này và nước này có thể tiếp tục leo thang các cuộc tấn công nhằm gây sức ép, buộc Washington phải đưa ra những nhượng bộ.