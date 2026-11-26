Tờ The Jerusalem Post ngày 26.11 đưa tin hình ảnh vệ tinh mới do Công ty công nghệ vũ trụ Mỹ Vantor Technologies cung cấp cho thấy Iran đang đẩy nhanh quá trình xây dựng cơ sở ngầm Behjatabad, một công trình nằm bên trong núi và có quy mô đáng chú ý.

Theo Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS, Mỹ) ngày 25.11, cơ sở Behjatabad nằm cách khu phức hợp hạt nhân Isfahan của Iran và núi Pickaxe khoảng 62 km.

Cơ sở ngầm Behjatabad nằm giữa khu phức hợp hạt nhân Isfahan của Iran và núi Pickaxe ẢNH: VANTOR TECHNOLOGIES

Dù Iran được cho là đã xây dựng nhiều cơ sở ngầm tương tự trên khắp cả nước, cơ sở Behjatabad nổi bật bởi tốc độ thi công nhanh bất thường.

Cụ thể, theo phân tích hình ảnh vệ tinh Sentinel-2 của Vantor, những dấu hiệu xây dựng đầu tiên tại địa điểm này xuất hiện trong khoảng thời gian từ ngày 7.12 đến 12.12.2025, khi hoạt động san lấp mặt bằng bắt đầu tại khu vực dự kiến trở thành khu hành chính và lối vào cơ sở.

Hoạt động xây dựng tiếp tục trong tháng 1.2026, sau đó xuất hiện dấu hiệu đào bới vào tháng 4. Đến tháng 6, công trường đã mở rộng sang những khu vực khác của tổ hợp ngầm.

Đáng chú ý, hình ảnh vệ tinh mới nhất do Vantor cung cấp ngày 24.11 cho thấy rõ vị trí của các khu vực trọng điểm bên trong cơ sở, đồng thời hé lộ tiến độ xây dựng đang diễn ra.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, viện nghiên cứu cho biết: “Tại thời điểm này, chúng ta có thể xác định rằng Iran gần đây đã bắt đầu lắp đặt hàng rào an ninh vòng ngoài. Từ những hình ảnh hiện có, chúng ta đã có thể nhận ra phạm vi của hàng rào an ninh vật lý ngoài cùng của nước này”.

Theo đánh giá của viện, khu vực này có thể rộng tới 5.000 héc-ta khi hoàn thành.

Iran nói 'chẳng ai tin' cáo buộc từ Israel về vũ khí hóa học

Về mục đích sử dụng, ISIS nhấn mạnh hiện chưa đủ thông tin để đưa ra kết luận chính xác. Tuy nhiên, căn cứ vào các biện pháp an ninh, đặc điểm công trình, tốc độ thi công và tiền lệ xây dựng của Iran, cơ sở Behjatabad có thể phục vụ nhiều mục đích quân sự, trong đó có các hoạt động liên quan đến tên lửa hoặc những hệ thống vũ khí quy mô lớn khác. Viện nghiên cứu cũng không loại trừ khả năng công trình có liên quan đến hoạt động hạt nhân.

Phía Iran hiện chưa bình luận về thông tin trên.