Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 24.11 cho rằng lệnh phong tỏa trên bộ của Mỹ là "gần như bất khả thi" do diện tích rộng lớn của Iran.

Máy bay chiến đấu F-35C của Thủy quân lục chiến Mỹ được máy bay KC-135 tiếp nhiên liệu trên không khi đang hoạt động tại Trung Đông

ẢNH: QUÂN ĐỘI MỸ

"Việc đi lại thường xuyên qua biên giới, mối quan hệ giữa người dân các nước và những kết nối lịch sử, văn hóa ở biên giới đã tạo ra những năng lực ở các tỉnh của Iran, đặc biệt là các tỉnh biên giới, có thể giúp chúng ta mở lại bất cứ thứ gì mà kẻ thù đang tìm cách đóng cửa với chúng ta", ông Araghchi nói bên lề một hội thảo ngày 24.11, theo Al-Jazeera.

Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố sẽ đối phó với sự phong tỏa kinh tế và phong tỏa biển của Mỹ bằng "tất cả biện pháp sẵn có". Ông Baghaei miêu tả những sự phong tỏa này là hành động "gây hấn quân sự chống Iran", do đó, Tehran có quyền sử dụng mọi biện pháp để tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Những nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột đến nay chưa có bước đột phá.

Trong tuyên bố mới nhất ngày 24.11, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf, nhà đàm phán chính của nước này, tuyên bố sẽ không đàm phán với Mỹ nếu như 7 điều kiện của Tehran chưa được đáp ứng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf tuyên bố không đàm phán nếu Mỹ không đáp ứng các điều kiện ẢNH: REUTERS

Iran chưa công khai làm rõ những điều kiện này nhưng theo truyền thông nước này, Tehran muốn dỡ bỏ cấm vận, dừng phong tỏa biển và hoàn trả tài sản của Iran bị đóng băng, theo AP.

Ông Qalibaf cảnh báo rằng Iran sẽ "thay đổi phạm vi địa lý của cuộc xung đột nếu đối phương phạm sai lầm". Dù vậy, ông Qalibaf cũng cho biết ưu tiên của Iran là hòa bình, với điều kiện các điều khoản của nước này được chấp nhận, và rằng Tehran không muốn chiến tranh tiếp diễn.

Mỹ chưa bình luận về các tuyên bố trên. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây nói ông không vội vàng và có thể sẽ ra quyết định lớn về Iran vào đầu năm 2027.