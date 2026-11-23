"Chúng tôi đã giành được các phán quyết tại tòa án trong nước, buộc phía Mỹ phải bồi thường thiệt hại 290 tỉ USD", ông Hassan Abdolianpour, đứng đầu một trung tâm luật sư thuộc Cơ quan tư pháp Iran, tuyên bố.

Các nhà báo quay phim tại khu vực bị hư hại sau các đợt không kích vào Đại học Công nghệ Sharif ở Tehran ngày 7.4 Ảnh: AFP

Ông Abdolianpour còn nói rằng nhiều đơn kiện đã được nộp nhằm chống lại các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh với cáo buộc "cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để phát động các cuộc tấn công nhắm vào Iran".

Khoản tiền bồi thường nói trên bao gồm cả những hành động của Mỹ kéo dài suốt nhiều thập niên qua, theo truyền hình nhà nước Iran.

Mỹ và Israel đã phát động một loạt cuộc không kích vào Iran trong ngày 28.2, khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.

Đáp lại, Iran đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (drone) vào nhiều quốc gia trong khu vực, tuyên bố mục tiêu nhắm tới là các căn cứ và tài sản của liên quân Mỹ - Israel đặt tại những nước này.

Bản ghi nhớ Islamabad được Mỹ và Iran ký kết vào tháng 6, nhằm mở đường cho một thỏa thuận hòa bình, có điều khoản quy định Washington cùng các đối tác khu vực sẽ xây dựng một kế hoạch trị giá ít nhất 300 tỉ USD "nhằm tái thiết và phát triển kinh tế" cho Iran.

Ngoài ra, trong suốt mấy thập niên qua, Iran hứng chịu các lệnh trừng phạt nặng nề từ phía Mỹ, chủ yếu liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, theo AFP.

Tuyên bố mới của Iran

Cũng trong ngày 23.11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố Tehran sẽ sử dụng mọi công cụ của mình để đối phó với lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, theo Reuters.

Lệnh phong tỏa của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ liên quan đến Iran được áp đặt vào ngày 13.4, được dỡ bỏ vào tháng 6 sau khi Washington ký bản ghi nhớ Islamabad với Tehran. Tuy nhiên, lệnh này được khôi phục vào ngày 14.7 sau khi thỏa thuận sụp đổ.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ không dung thứ cho điều đó (lệnh phong tỏa) và sẽ sử dụng mọi công cụ của mình để đối đầu với hành động xâm lược này của Mỹ", ông Baghaei nói.

"Lệnh phong tỏa hải quân... bị coi là một hành động gây hấn quân sự. Iran có quyền sử dụng bất kỳ công cụ sẵn có nào để tự vệ trước vấn đề này", ông nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Mỹ đối với yêu cầu bồi thường cũng như tuyên bố mới từ Tehran.