Tờ Tehran Times ngày 22.11 dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mô tả áp lực kinh tế mà Tehran đang phải đối mặt là "cuộc chiến kinh tế thầm lặng" mà xét trên nhiều phương diện còn khó khăn hơn cả một cuộc đối đầu quân sự với tên lửa và sự hủy diệt. "Đó là một cuộc chiến kinh tế mà chính các bạn, với tư cách là những chủ thể kinh tế, đang phải đối mặt và đây hoàn toàn không phải là một cuộc chiến dễ dàng", ông phát biểu tại một hội nghị thường niên về thị trường vốn ở Tehran.

Sức ép gia tăng

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran còn nhiều bất đồng trong việc đạt một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 20.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn đạt thỏa thuận chấm dứt thù địch, nhưng không phải thỏa thuận mà ông chấp nhận được, đồng thời nhấn mạnh Tehran phải không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục duy trì áp lực kinh tế và phong tỏa hải quân, cũng như hạn chế các tuyến đường bộ vào Iran, nhằm buộc Tehran chấp nhận những điều kiện của Washington.

Công nhân đốt lửa sưởi ấm tại một công trình xây dựng ở Tehran giữa lúc thiếu hụt khí đốt Ảnh: Reuters

Theo truyền thông nhà nước Iran, nước này áp dụng biện pháp cắt điện luân phiên bắt đầu từ ngày 22.11, trong bối cảnh các cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại khi cuộc xung đột tại Trung Đông làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt năng lượng. Ông Mohammad Allahdad, người đứng đầu công ty điện lực quốc gia Iran, cho biết tình trạng cắt điện dự kiến kéo dài khoảng 2 giờ mỗi 2 ngày, hoặc 2 giờ mỗi ngày, tùy thuộc từng khu vực. Trước đó hôm 21.11, Tổng thống Pezeshkian cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đã khiến các vấn đề về năng lượng trở nên tồi tệ hơn khi mùa đông đang đến.

Iran quyết vượt phong tỏa, cảnh báo sẽ tấn công đồng minh Mỹ nếu bị chặn

Tâm điểm Bahrain

Iran vốn gây sức ép bằng cách hạn chế, đe dọa hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz để buộc Mỹ đồng ý với các điều kiện của nước này. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng với việc Mỹ điều nhiều tàu chiến đến cũng như đảm bảo phong tỏa các cảng của Iran, Tehran đang tập trung thêm một điểm nóng mới là Bahrain. Đây là nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ cùng các cơ sở radar, giám sát và cảnh báo sớm trọng yếu của Mỹ.

Iran đã nối lại các cuộc tấn công vào Bahrain, với việc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng 6 máy bay không người lái hôm 15.11, chỉ 2 ngày trước khi tuyên bố tập kích một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại đây. Trong diễn biến mới nhất, Lực lượng Phòng vệ Bahrain hôm qua cho biết đã đánh chặn nhiều cuộc không kích của Iran.

Một gian hàng tại chợ truyền thống Tajrish Bazaar ở Tehran Ảnh: AFP

Trang Al-Monitor dẫn lời chuyên gia an ninh quốc tế Rob Geist Pinfold tại Đại học King's College London (Anh) cho rằng, về cơ bản Tehran đang tìm cách gây tổn thất cho Washington mà không phải đối mặt với rủi ro leo thang căng thẳng, điều có nguy cơ xảy ra nếu họ tấn công một quốc gia vùng Vịnh lớn hơn hoặc Israel. "Tóm lại, việc tấn công Bahrain là một hành động mang tính phát tín hiệu, cho thấy Iran đang muốn chứng tỏ rằng họ có quyết tâm cao hơn và sẵn sàng đẩy mạnh căng thẳng hơn so với phía Mỹ", ông nhận định.