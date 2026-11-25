Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 25.11 dẫn lời ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cho rằng Iran đang phát triển vũ khí hóa học, đồng thời cam kết sẽ ngăn chặn Tehran sở hữu loại vũ khí này.

"Iran đang trong quá trình phát triển vũ khí hóa học nhưng chưa đạt đến năng lực sử dụng chúng để tấn công Israel. Chúng ta không được phép để điều này tiếp diễn", ông Katz cáo buộc trong một tuyên bố được đảng Likud của ông đăng trên Telegram.

Tuần trước, CNN dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Iran đã lên kế hoạch nhắm vào những quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump bằng cách sử dụng bom bẩn hoặc vũ khí hóa học tại Washington.

Bản tin dẫn lời các nguồn tin giấu tên mô tả kế hoạch của Iran là "một nỗ lực nhằm tạo ra các lựa chọn cho chính mình, chứ không phải là dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ thông tin này, gọi đó là "kiểu tuyên truyền giống như thời Chiến tranh Iraq" và "mang đậm dấu vết của Israel".

"Chẳng ai tin vào điều đó cả", ông Araghchi viết trên X.

Trong một buổi họp báo dành cho các phóng viên Israel hôm 24.11, ông Katz đã đề cập khả năng thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào Iran nếu cần thiết.

"Nếu chúng ta nhận thấy phía Iran có ý định tấn công Israel, chẳng phải chúng ta có thể chỉ đạo quân đội ra tay trước để ngăn chặn mối đe dọa đó sao? Nếu để phía Iran tấn công chúng ta trước, thì đó sẽ là một thất bại", theo Đài Channel 12 của Israel dẫn lời ông Katz.

Israel đã tổ chức tổng tuyển cử hôm 27.10, trong đó phe của Thủ tướng Benjamin Netanyahu lẫn đối thủ chính là ông Gadi Eisenkot đều không giành được đa số ghế.

Tổng thống Isaac Herzog đã giao cho Eisenkot nhiệm vụ thành lập chính phủ, trong khi ông Netanyahu nhấn mạnh mối đe dọa từ Tehran, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải có một chính phủ đoàn kết bao gồm đảng Likud của mình.

Ông Netanyahu cũng đã thúc giục Tổng thống Trump nối lại cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, ông Eisenkot hôm 23.11 cho biết ông không thấy có lý do cấp bách nào để tấn công Iran.