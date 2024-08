Iran tuyên bố sở hữu tên lửa 'khủng'

"Một số lượng lớn tên lửa hành trình đã được bổ sung vào hạm đội của Lực lượng Vệ binh. Những tên lửa mới này có khả năng mang đầu đạn có sức công phá lớn không thể bị phát hiện, có thể gây ra thiệt hại lớn và đánh chìm các mục tiêu", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, theo Reuters dẫn lại báo chí Iran.



Tàu Iran phóng tên lửa trong cuộc tập trận ở vịnh Oman ngày 14.1.2021 Reuters

Lực lượng hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nói trong một tuyên bố rằng nhiều loại hệ thống tên lửa tầm xa và tầm trung, cũng như máy bay không người lái trinh sát và radar, đã được bổ sung vào hạm đội của mình.

"Những hệ thống này nằm trong số các vũ khí chống tàu nổi và tàu ngầm hiện đại nhất trong hải quân của Lực lượng Vệ binh", tuyên bố viết.

"Trong thế giới ngày nay, bạn phải mạnh mẽ để tồn tại hoặc đầu hàng. Không có lập trường trung dung nào cả", Tổng tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, thiếu tướng Hossein Salami, nhấn mạnh.

Đài truyền hình nhà nước Iran đã chiếu một số vũ khí trong hôm nay. Lực lượng hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho hay chỉ có 210 trong số 2.654 hệ thống được trình chiếu do không thể tiết lộ các hệ thống chiến lược khác vì lý do an ninh.

Iran có một trong những chương trình tên lửa lớn nhất ở Trung Đông, và coi những vũ khí như thế là lực lượng răn đe và trả đũa quan trọng đối với Mỹ và Israel trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Theo Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, Iran được trang bị số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất trong khu vực.