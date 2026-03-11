Iran tuyên bố tiếp tục chiến sự, cảnh báo dầu có thể chạm ngưỡng 200 USD/thùng

Cùng ngày, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, tuyên bố chiến dịch quân sự sẽ "tiếp tục không giới hạn thời gian cho đến khi đạt được tất cả mục tiêu và giành chiến thắng".

Trong khi đó, quân đội Iran cảnh báo bất kỳ tàu nào thuộc sở hữu của Mỹ, Israel hoặc các đồng minh đi qua eo biển Hormuz đều có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Tàu chở dầu Luojiashan neo đậu tại Muscat, Oman ngày 7.3.2026 trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, Iran ngày 11.3 đã phóng tên lửa vào Israel và nhiều mục tiêu trên khắp Trung Đông, cho thấy nước này vẫn có khả năng phản công và làm gián đoạn nguồn cung năng lượng bất chấp các đợt tấn công dữ dội từ Mỹ và Israel.

Giá dầu, từng tăng vọt gần 120 USD/thùng ngày 9.3, hiện đã ổn định quanh mức 90 USD/thùng khi nhà đầu tư kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sớm tìm cách chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, tình hình thực địa vẫn chưa cải thiện, làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất kể từ thập niên 1970.

Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung, nhiều nước bắt đầu tính đến việc sử dụng dự trữ dầu chiến lược. Nhật Bản cho biết sẽ giải phóng một phần dự trữ từ ngày 16.3, trong khi Đức cũng tuyên bố sẽ tham gia động thái tương tự, theo South China Morning Post.

Đức cho biết Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã kêu gọi các nước thành viên giải phóng tới 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp. Các bộ trưởng năng lượng G7 cũng khẳng định sẵn sàng thực hiện "mọi biện pháp cần thiết" để bảo đảm nguồn cung.

Theo The Wall Street Journal, IEA đang xem xét đợt xả dự trữ dầu lớn nhất từ trước đến nay nhằm hạ nhiệt giá dầu, vượt mức 182 triệu thùng được tung ra năm 2022 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng 400 triệu thùng chỉ là giải pháp tạm thời, bởi các nước thuộc IEA tiêu thụ khoảng 45 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Trong khi đó, nhiều quốc gia đã triển khai biện pháp khẩn cấp để ứng phó với biến động năng lượng. Bangladesh tăng cường bảo vệ các kho dầu, trong khi Ấn Độ siết quản lý nguồn cung khí đốt, còn Pháp kiểm tra và xử phạt các trạm xăng bị phát hiện nâng giá.

Hiện 32 quốc gia thành viên IEA nắm giữ hơn 1,2 tỉ thùng dầu dự trữ khẩn cấp của chính phủ, cùng khoảng 600 triệu thùng dự trữ thuộc sở hữu ngành công nghiệp theo chỉ thị của nhà nước.