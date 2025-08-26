Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Iraq bất ngờ vì Mỹ rút quân gấp khỏi một số căn cứ

Thụy Miên
Thụy Miên
26/08/2025 13:56 GMT+7

Một nguồn tin cấp cao từ chính phủ Iraq xác nhận quân đội Mỹ bắt đầu rút một phần khỏi căn cứ Ain al-Asad ở tỉnh Anbar và căn cứ Victoria gần sân bay quốc tế Baghdad, theo Sky News Arabia.

Iraq caught off guard as U.S. fast-tracks withdrawal, ties troop exit to PMF dismantling - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ diễn tập nhảy dù tại khu vực thuộc vùng quản lý của Bộ Tư lệnh miền Trung Mỹ (CENTCOM) cách đây vài ngày

ảnh: bộ quốc phòng Mỹ

Động thái trên diễn ra theo sau đợt rút quân quy mô hạn chế của quân đội Mỹ tại căn cứ Ain al-Asad hồi tuần trước. Đây là diễn biến thuộc khuôn khổ thỏa thuận giữa Baghdad và Washington nhằm chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và chuyển sang hợp tác an ninh do phía dân sự phụ trách.

Trong khi thỏa thuận ban đầu ấn định tháng 9 là mốc kết thúc hoạt động của liên quân tại các căn cứ Ain al-Asad và gần Baghdad, và tháng 9 năm sau cho việc khép lại giai đoạn hai, truyền thông Iraq và Ả Rập cho biết Lầu Năm Góc đã đẩy nhanh tiến trình rút quân Mỹ.

Sky News Arabia đưa tin giới chức Mỹ báo với chính phủ Iraq rằng họ sẽ không tuân theo lịch trình ban đầu, mô tả đây là động thái "bất ngờ".

Còn theo nhật báo Al-Jarida, nếu không hoàn tất những yêu cầu trên, Iraq có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Theo ước tính của các nguồn tin, căn cứ Ain al-Asad hiện có khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ, trong khi căn cứ Victoria là nơi đồn trú của lực lượng Mỹ phụ trách khu vực sân bay Baghdad.

Một phần binh lực tại hai căn cứ trên được cho đang chuyển về Erbil. Việc rút quân và thiết bị ở căn cứ Ain al-Asad đã được khởi động vào ngày 21.8.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Erem dẫn nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump giao thời hạn 3 tuần để Iraq đưa ra kế hoạch giải thể cái gọi là Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) và thu về toàn bộ vũ khí của lực lượng này dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Tin liên quan

Iraq khai quật mộ tập thể 4.000 người bị IS hành quyết

Iraq khai quật mộ tập thể 4.000 người bị IS hành quyết

Chính phủ Iraq đã bắt đầu khai quật một khu mộ tập thể gần thành phố Mosul, nơi được cho là có hàng ngàn người bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết.

Nở rộ doanh nghiệp Trung Quốc khai thác dầu mỏ ở Iraq

Lãnh đạo Anh giận dữ ra sao khi Pháp ngăn đưa quân lật đổ Saddam Hussein ở Iraq?

Khám phá thêm chủ đề

Iraq Mỹ rút quân lệnh trừng phạt căn cứ Ain al-Asad
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận