Iraq bất ngờ vì Mỹ rút quân gấp khỏi một số căn cứ

Binh sĩ Mỹ diễn tập nhảy dù tại khu vực thuộc vùng quản lý của Bộ Tư lệnh miền Trung Mỹ (CENTCOM) cách đây vài ngày ảnh: bộ quốc phòng Mỹ

Động thái trên diễn ra theo sau đợt rút quân quy mô hạn chế của quân đội Mỹ tại căn cứ Ain al-Asad hồi tuần trước. Đây là diễn biến thuộc khuôn khổ thỏa thuận giữa Baghdad và Washington nhằm chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và chuyển sang hợp tác an ninh do phía dân sự phụ trách.

Trong khi thỏa thuận ban đầu ấn định tháng 9 là mốc kết thúc hoạt động của liên quân tại các căn cứ Ain al-Asad và gần Baghdad, và tháng 9 năm sau cho việc khép lại giai đoạn hai, truyền thông Iraq và Ả Rập cho biết Lầu Năm Góc đã đẩy nhanh tiến trình rút quân Mỹ.

Sky News Arabia đưa tin giới chức Mỹ báo với chính phủ Iraq rằng họ sẽ không tuân theo lịch trình ban đầu, mô tả đây là động thái "bất ngờ".

Còn theo nhật báo Al-Jarida, nếu không hoàn tất những yêu cầu trên, Iraq có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Theo ước tính của các nguồn tin, căn cứ Ain al-Asad hiện có khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ, trong khi căn cứ Victoria là nơi đồn trú của lực lượng Mỹ phụ trách khu vực sân bay Baghdad.

Một phần binh lực tại hai căn cứ trên được cho đang chuyển về Erbil. Việc rút quân và thiết bị ở căn cứ Ain al-Asad đã được khởi động vào ngày 21.8.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Erem dẫn nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump giao thời hạn 3 tuần để Iraq đưa ra kế hoạch giải thể cái gọi là Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) và thu về toàn bộ vũ khí của lực lượng này dưới sự kiểm soát của nhà nước.