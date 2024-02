Iraq ra cảnh báo mới sau những cuộc tấn công liên tục của Mỹ

Phát ngôn viên quân sự của thủ tướng Iraq Yahya Rasool ngày 8.2 nói rằng các cuộc tấn công liên tục của Mỹ nhắm vào các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq đang thúc đẩy chính quyền Baghdad chấm dứt sứ mệnh của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở nước này, theo Reuters.

Ông Rasool còn nói trong một tuyên bố rằng liên minh do Mỹ dẫn đầu "đã trở thành nhân tố gây bất ổn và có nguy cơ lôi kéo Iraq vào vòng xoáy xung đột".

Quân đội Mỹ cho hay một cuộc tấn công vào ngày 7.2 đã giết chết một chỉ huy của Kataib Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq mà Lầu Năm Góc cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ.

Tại Washington, Lầu Năm Góc khẳng định họ đã thông báo cho chính phủ Iraq về cuộc tấn công nói trên ngay sau khi nó diễn ra.



Các cuộc đàm phán giữa hai nước về tương lai của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã bắt đầu vào tháng 1. Nhưng chưa đầy 24 giờ sau, ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ngày 28.1 ở Jordan mà Mỹ cho rằng do những nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq thực hiện, và các cuộc đàm phán đã tạm dừng kể từ đó.

Một chiếc ô tô bị cháy ở Baghdad (Iraq) ngày 7.2, sau những gì quân đội nhắm vào một chỉ huy của Kataib Hezbollah

Reuters

Một phát ngôn viên của quân đội Iraq cho hay trong một tuyên bố rằng Iraq và Mỹ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về tương lai của liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq vào ngày 11.2.



Trước đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken vào ngày 6.2, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán. Bất kỳ cuộc thảo luận nào về tương lai của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Iraq dự kiến sẽ mất vài tháng hoặc lâu hơn, và kết quả không rõ ràng, theo Reuters.

Liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Iraq được thành lập để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Mỹ có 2.500 quân ở Iraq, đóng vai trò cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của IS.

Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ trong tháng 10.2023, Iraq và Syria đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công ăn miếng trả miếng gần như mỗi ngày giữa các nhóm vũ trang cứng rắn được Iran hậu thuẫn và lực lượng Mỹ đồn trú trong khu vực, theo Reuters.