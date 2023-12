IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu ở Philippines

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom khiến ít nhất 4 người ở Philippines thiệt mạng và 50 người bị thương hôm 3.12, Reuters đưa tin.

Vụ tấn công được thực hiện tại một phòng tập thể dục của trường Đại học Mindanao ở thành phố Marawi phía nam đất nước. Khu vực này vốn từng bị các tay súng Hồi giáo bao vây trong 5 tháng vào năm 2017.

Hiện trường vụ đánh bom hôm 3.12 REUTERS

Trước tuyên bố của IS, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã lên án "những hành động vô nghĩa và tàn ác nhất do những kẻ khủng bố nước ngoài gây ra". Cảnh sát và quân đội đang siết chặt an ninh ở miền nam đất nước và xung quanh thủ đô Manila.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 3.12, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro nói rằng các hoạt động thực thi pháp luật nhằm đưa thủ phạm của "hoạt động khủng bố" ra trước công lý sẽ "tiếp tục không suy giảm".

Ông Teodoro cho biết có "những dấu hiệu rõ ràng cho thấy có yếu tố nước ngoài" trong vụ đánh bom, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết để không ảnh hưởng đến cuộc điều tra đang diễn ra.

Còn theo Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Philippines Romeo Brawner, vụ đánh bom ở Marawi là một cuộc tấn công trả đũa, bởi nó xảy ra sau một loạt hoạt động quân sự do chính phủ tiến hành nhằm chống lại các nhóm vũ trang ủng hộ IS, trang Benar News đưa tin.

Đại học Mindanao cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng họ "vô cùng đau buồn và kinh hoàng trước bạo lực" và lên án mạnh mẽ hành động vô nghĩa và khủng khiếp này". Các lớp học tại trường đã bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.