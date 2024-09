Israel ám sát thủ lĩnh Hezbollah: chuẩn bị công phu, ra tay dứt khoát

Một video được công bố, cho thấy các chiến đấu cơ F-15I của Phi đoàn 69 không quân Israel, chuẩn bị cất cánh từ căn cứ Hatzerim ở miền nam Israel hôm 27.9 cho một nhiệm vụ đặc biệt.

Vài giờ sau, cả thế giới rúng động trước thông tin thủ lĩnh Hassan Nasrallah của lực lượng Hezbollah, đã thiệt mạng ở Beirut vì trúng bom của Israel.

Mục tiêu

Hôm 27.9, giới lãnh đạo Hezbollah, gồm Tổng thư ký Nasrallah, chỉ huy mặt trận miền nam Ali Karaki và nhiều nhân vật khác, tập hợp trong một boongke sâu 18 m dưới các tòa nhà tại một khu dân cư đông đúc ở miền nam Beirut (Li Băng).

Tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho hay một số người dự họp với ý định bày tỏ sự giận dữ vì Iran cản trở Hezbollah phản ứng mạnh hơn sau các cuộc tấn công trước đó của Israel. Tuy nhiên, Israel đã nắm được thông tin về cuộc họp này.

Kế hoạch công phu

Theo báo The Jerusalem Post, giới tình báo quân sự Israel đã xây dựng năng lực tiến hành ám sát thủ lĩnh Hezbollah từ lâu trước khi ra tay hôm 27.9. Tờ The New York Times dẫn lời 3 quan chức quốc phòng cấp cao của Israel nói rằng nước này đã theo dõi vị trí của ông Nasrallah trong nhiều tháng trời, và quyết định tấn công khi nhận thấy có nguy cơ thủ lĩnh Hezbollah sẽ lẩn trốn.

Israel ra tay trước khi ông Nasrallah lẩn trốn

Điều kiện chính trị, tình báo và tác chiến cho việc ám sát ông Nasrallah chín muồi vào ngày 25.9. Tổng cục Tình báo quân sự Israel đề nghị hành động và các lãnh đạo chính trị phê chuẩn sau khi được báo cáo thông tin tình báo.

Tương tự, báo The Wall Street Journal cũng dẫn nguồn tin cho hay Israel đã chuẩn bị kế hoạch ám sát suốt nhiều tháng trước, nhưng các quan chức chỉ bắt đầu thảo luận nghiêm túc về việc này trong những ngày gần đây. Thời cơ ra tay đến khi tình báo Israel nắm được thông tin vài giờ trước khi cuộc họp của các thủ lĩnh Hezbollah diễn ra.

Bật đèn xanh

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 26.9 lên đường sang New York (Mỹ) để dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trước đó, Mỹ, Pháp và một số đồng minh tin rằng ông Netanyahu đã đồng ý với một đề xuất ngừng bắn 21 ngày giữa Israel và Hezbollah để tạo điều kiện hòa đàm. Tuy nhiên, khi nhìn lại, đây dường như là một hành động nhằm đánh lạc hướng Hezbollah. Israel sau đó bác bỏ thông tin đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn.

Theo The Jerusalem Post, trên chuyến bay sang Mỹ, ông Netanyahu vẫn liên tục được cập nhật các diễn biến kế hoạch, trong khi tình báo và không quân Israel giữ tư thế sẵn sàng.

Tối 26.9, nội các Israel họp qua điện thoại đến tận 4 giờ sáng hôm sau. Ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant "bật đèn xanh" cho chiến dịch ám sát.

Sáng 27.9, ông Netanyahu tiếp tục họp với các quan chức dựa trên thông tin tình báo mới nhất. Sau đó, từ khách sạn ở New York, ông ra lệnh tấn công ngay trước khi đến trụ sở Liên Hiệp Quốc để phát biểu.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Tổng tham mưu trưởng Herzi Halevi và Tư lệnh Không quân Israel Tomer Bar theo dõi chiến dịch ám sát thủ lĩnh Hezbollah tại tổng hành dinh ở Tel Aviv hôm 27.9 Ảnh: QUÂN ĐỘI ISRAEL

Bom phá boongke

Quân đội Israel không công bố thông tin về loại vũ khí được sử dụng, song 6 tòa nhà tại miền nam Li Băng đã bị san phẳng sau vụ tấn công.

Theo The New York Times, hơn 80 quả bom được các máy bay Israel thả xuống trong vài phút để tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah.

Địa điểm diễn ra cuộc không kích của Israel giết chết thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah, ở vùng ngoại ô phía nam Beirut Ảnh: REUTERS

Tờ báo phân tích video do quân đội Israel công bố và cho rằng ít nhất 8 máy bay tham gia cuộc tấn công được trang bị loại bom phá boongke, mỗi quả nặng khoảng 900 kg.

Theo tạp chí The Week, bom phá boongke được làm bằng thép cứng, có thể xâm nhập sâu đến 30 m. Ngay cả khi hầm ngầm được gia cố kỹ lưỡng, loại bom này vẫn có thể xuyên thủng lớp bê tông dày 6 m và vụ nổ tạo ra sóng xung kích làm sập toàn bộ cấu trúc.

Hơn nữa, không quân Israel đã phát triển cách đánh boongke ngầm bằng một loạt vụ nổ theo thứ tự và thời gian nối tiếp nhau, giúp phá vỡ cấu trúc bề mặt trước khi xuyên xuống mục tiêu bên dưới.