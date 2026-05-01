Israel âm thầm kiểm soát gần 2/3 lãnh thổ Gaza
La Vi
01/05/2026 19:07 GMT+7

Các bản đồ mới được Israel âm thầm công bố cho thấy lực lượng của họ hiện kiểm soát gần 2/3 lãnh thổ Gaza và làm dấy lên thêm nghi ngờ về kế hoạch Gaza của Tổng thống Donald Trump vốn bị trì hoãn bởi cuộc chiến với Iran và những bất đồng về việc giải giáp các tay súng Hamas.

Israel đã âm thầm mở rộng quyền kiểm soát đối với Dải Gaza.

Các nguồn tin cho biết nước này đã gửi các bản đồ mới cho các nhóm viện trợ, và đó là những bản đồ chưa được công bố rộng rãi.

Phiên bản mới nhất cho thấy một khu vực bị hạn chế mới được đánh dấu bằng đường màu cam.

Đường này mở rộng ra ngoài khu vực "Đường Vàng" mà quân đội Israel đã thỏa thuận trong lệnh ngừng bắn hồi tháng 10 do Mỹ làm trung gian.

Reuters đã có được các bản đồ này và chia sẻ với các nhà nghiên cứu Palestine ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Ông Jad Isaac, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Ứng dụng - Jerusalem, cho biết đường ranh giới mới cho thấy Israel hiện kiểm soát gần 2/3 Gaza.

"Đường vàng thay đổi liên tục. Nó thay đổi từ ngày này sang ngày khác. Nhưng một cách đại khái, tôi có thể thấy rằng khoảng 64% Gaza hiện đã bị đánh dấu hoàn toàn nằm dưới sự chiếm đóng trực tiếp của Israel", ông Isaac cho hay.

Tiến sĩ Jad Isaac, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Ứng dụng Jerusalem trong một cuộc phỏng vấn tại Bethlehem, thuộc khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng

Israel cho biết đường màu cam thiết lập một khu vực bị hạn chế, nơi các nhóm viện trợ phải phối hợp di chuyển với quân đội.

Điều này nhằm tạo điều kiện cho "các hoạt động nhân đạo đồng thời bảo vệ an toàn cho nhân sự trong môi trường tác chiến phức tạp", theo COGAT - cơ quan quân sự Israel kiểm soát việc tiếp cận Dải Gaza.

Tuy nhiên, hàng nghìn gia đình Gaza hiện đang bị kẹt giữa các đường ranh giới, theo người đứng đầu Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Palestine Amjad al-Shawa.

Ông nói: "Dân thường nằm giữa hai khu vực... đang phải đối mặt với một thực tế nhân đạo rất khó khăn".

Người dân cho biết họ thiếu nước và các nhu yếu phẩm khác, vì các nhóm viện trợ sợ cử nhân viên đến khu vực đó.

Ít nhất ba người Palestine làm việc cho các nhóm viện trợ nước ngoài đã thiệt mạng trong khu vực bị hạn chế mới.

Quân đội Israel cho biết đã nổ súng sau khi phát hiện mối đe dọa gần Đường Vàng.

Ông al-Shawa cho biết, người dân cũng thường xuyên bị giết và bị thương trong khu vực.

Ông nói người dân không được cảnh báo khi đường ranh giới thay đổi.

Theo COGAT, ranh giới của đường màu cam được cập nhật dựa trên đánh giá tác chiến.

Cơ quan này từ chối bình luận về tần suất cập nhật cũng như việc có thông báo cho dân thường Palestine hay không.

Với cư dân Gaza chạy loạn Mohammed Jundiyeh, giấc mơ được trở về nhà đang dần tan vỡ.

Ông nói: "Chúng tôi đã hy vọng được trở về, và giờ chúng tôi thấy họ tạo ra một đường ranh giới khác... Ngoài đường vàng, bây giờ lại có đường cam... khi nào họ mới dừng lại?"

