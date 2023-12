Israel báo hiệu bước chuyển biến chiến sự

Mỹ lập liên minh tuần tra biển Đỏ và vịnh Aden

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 18.12 thông báo thành lập Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng với 10 nước tham gia nhằm đối phó thách thức an ninh tại biển Đỏ và vịnh Aden. Đây là sáng kiến an ninh đa quốc gia thuộc liên minh an ninh biển Lực lượng Hàng hải hỗn hợp (CMF) do Mỹ đứng đầu tại Trung Đông.

Sáng kiến mới được thành lập sau các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi tại Yemen nhắm vào tàu thương mại di chuyển hợp pháp qua khu vực. Các nước tham gia sáng kiến sẽ cùng tuần tra trên biển tại biển Đỏ và vịnh Aden nhưng chưa rõ có sẵn sàng bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái tấn công của Houthi như điều mà tàu chiến Mỹ đã làm gần đây hay không. Quan chức Mohammed Abdulsalam của Houthi hôm qua nói với Reuters rằng sẽ không thay đổi lập trường về xung đột tại Dải Gaza bất chấp sự thành lập của liên minh mới. Ông nhấn mạnh Houthi chỉ tấn công các tàu của Israel hoặc hướng về Israel cho đến khi nước này chấm dứt cuộc chiến đối với Palestine.