Israel cảnh giác trước đòn báo thù từ Iran

Hôm qua, thi hài thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh được an táng tại nghĩa trang thuộc TP.Lusail của Qatar, nước mà ông cùng nhiều thành viên Hamas cư ngụ, theo AFP. Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan để tang ông Haniyeh - người tử vong trong vụ ám sát tại Tehran vào rạng sáng 31.7. Tín đồ Hồi giáo tại một số nước tổ chức các lễ cầu nguyện cho vị thủ lĩnh Hamas.



Chiến đấu cơ F-35 của Israel tại căn cứ Nevatim Quân đội Israel

Lễ tang diễn ra trong lúc Iran và các đồng minh được cho là đang chuẩn bị cho một đợt tấn công phối hợp để đáp trả Israel.

Israel cảnh giác cao

Vụ ám sát ông Haniyeh diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel không kích một tòa nhà tại thủ đô Beirut của Li Băng để tiêu diệt chỉ huy quân sự Fuad Shukr của Hezbollah. Hamas tố cáo Israel ám sát vị thủ lĩnh nhưng người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari hôm qua nói chỉ tiến hành một vụ không kích trong đêm đó. Tuyên bố của ông Hagari không nhằm bác bỏ khả năng liên can vụ ám sát ông Haniyeh, mà chỉ để làm rõ sau khi truyền thông loan tin vị thủ lĩnh của Hamas tử vong trong một vụ nổ tại nhà khách nơi ông qua đêm và quả bom đã được cài sẵn trước đó 2 tháng.

Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas phủ bóng đen lên thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Người phát ngôn Hagari nhấn mạnh quân đội Israel đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng cho mọi tình huống. Truyền thông địa phương đưa tin các phi đội tiêm kích Israel đã tăng cường tuần tra, trong khi hàng chục chiếc khác trong tình trạng sẵn sàng trên đường băng. Theo tờ The Times of Israel, việc vận chuyển vật liệu nguy hiểm đến các nhà máy ở miền bắc nước này đã bị hạn chế như một biện pháp đề phòng. Trong khi đó, Hội đồng an ninh quốc gia Israel cảnh báo công dân không nên đến khoảng 40 nước có mức độ đe dọa từ trung bình đến cao.

Theo Reuters, nhiều hãng hàng không trong ngày 2.8 né tránh không phận Iran, trong khi một số hãng khác thông báo ngừng các chuyến bay đến Tel Aviv của Israel và Beirut của Li Băng. Lực lượng Hezbollah cùng ngày nã nhiều rốc két về phía lãnh thổ Israel trong đợt tấn công đầu tiên từ khi chỉ huy Shukr bị sát hại. Tuy nhiên, đó chưa phải là đòn trả đũa cho vụ ám sát ông Shukr mà chỉ là đợt đáp trả đối với một cuộc không kích mới của Israel.

Nhà Trắng lo ngại

Trong cuộc điện đàm hôm 1.8, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái cam kết bảo vệ an ninh của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các nhóm ủy nhiệm, đồng thời thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về những đợt triển khai quân sự phòng thủ mới của Washington để bảo vệ đồng minh. Trong một trao đổi ngắn với phóng viên sau đó, ông Biden cho biết "rất lo ngại" về diễn biến căng thẳng tại Trung Đông và thừa nhận vụ ám sát ông Haniyeh "không giúp ích gì" cho nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, theo AFP.

Mỹ sẵn sàng bảo vệ Israel, triển khai nhiều chiến hạm

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận với Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan về nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được ngừng bắn, thả con tin và tăng cường viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và Ngoại trưởng David Lammy hôm qua có mặt tại Israel sau khi ghé thăm thủ đô Li Băng trong chuyến công du Trung Đông nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột khu vực và thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.