Israel 'chia nhỏ' Dải Gaza

Anh tăng cường hiện diện

Anh thông báo sẽ thực hiện các chuyến bay do thám bên trên bầu trời phía đông Địa Trung Hải, bao gồm không phận bên trên Israel và Gaza. "Máy bay do thám sẽ không được trang bị vũ khí, không có vai trò tác chiến và nhiệm vụ duy nhất là tìm kiếm vị trí của các con tin. Chỉ có thông tin liên quan quá trình giải cứu con tin sẽ được chuyển cho giới hữu trách thực hiện nhiệm vụ", theo tờ The Guardian dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Anh. Bên cạnh đó, tàu khu trục HMS Diamond lớp Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị đến khu vực.