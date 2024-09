Israel - Hezbollah bên bờ vực chiến tranh tổng lực

Reuters sáng qua (19.9) đưa tin những bộ đàm cầm tay được lực lượng Hezbollah sử dụng đã phát nổ khắp miền nam Li Băng vào chiều 18.9 (giờ địa phương). Bộ Y tế Li Băng thông báo vụ nổ khiến 20 người thiệt mạng và hơn 450 người bị thương ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut và Thung lũng Bekaa. Đây là ngày chết chóc nhất ở Li Băng kể từ khi giao tranh xuyên biên giới Li Băng - Israel nổ ra giữa Hezbollah và Israel cách đây gần một năm, theo Reuters.



Vụ nổ hàng loạt bộ đàm nói trên xảy ra sau loạt vụ nổ máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah ngày 17.9 khiến ít nhất 12 người chết và gần 3.000 người bị thương, trong đó có Đại sứ Iran tại Beirut Mojtaba Amani. Đại diện Iran tại LHQ ngày 18.9 tuyên bố Tehran bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp trả vụ tấn công.

Thương vong tăng tại Li Băng sau loạt nổ thiết bị, Israel mở giai đoạn chiến dịch mới

Sợ bị lộ, Israel ra tay sớm ?

Đến chiều qua, phía Israel chưa có phản ứng về hai vụ nổ nói trên, trong khi Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho rằng Cơ quan Tình báo Mossad của Israel đứng sau. Theo trang tin Al Monitor (trụ sở tại Mỹ) dẫn các nguồn tin tình báo trong khu vực, Israel vốn dự định kích nổ các máy nhắn tin ở Li Băng nhằm gây tổn thất cho Hezbollah trước khi tiến hành một cuộc tấn công lớn. Tuy nhiên, Israel buộc phải ra tay sớm vào ngày 17.9 do lo ngại khả năng bị Hezbollah phát hiện ra kế hoạch đó. Trang tin Axios cũng dẫn lời 3 quan chức Mỹ giấu tên đưa ra giả thuyết tương tự về hành động của Israel. Theo đó, Israel buộc phải ra tay nếu không muốn kế hoạch bị phá sản.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel nhắm vào ngôi làng Odaisseh ở miền nam Li Băng ngày 18.9 ẢNH: AFP

Ngoài ra, Reuters dẫn một nguồn tin an ninh từ Li Băng cho rằng tổng cộng 5.000 máy nhắn tin do Hezbollah đặt mua đã đến nước này trong những tháng gần đây có thể đã bị Mossad can thiệp tại một số thời điểm trong chuỗi cung ứng. "Mossad đã đưa vào bên trong thiết bị một phiến nhỏ chứa vật liệu nổ" và "rất khó để phát hiện bằng bất kỳ phương tiện nào", theo nguồn tin.

Một phóng viên Reuters ở vùng ngoại ô phía nam Beirut cho hay ông đã nhìn thấy các thành viên Hezbollah vội vã tháo pin ra khỏi bất kỳ bộ đàm nào chưa nổ. Những chiếc bộ đàm này đã được Hezbollah mua cách đây 5 tháng, cùng thời điểm mua máy nhắn tin, theo Reuters dẫn một nguồn tin an ninh.

Bị Israel nói ‘mất sức chiến đấu’, Hamas tuyên bố có thêm kinh nghiệm, thành viên mới

Động thái mới của Hezbollah, Israel

Hezbollah và các đồng minh đã cáo buộc Israel đứng sau vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm, và thề sẽ trả đũa. Nhà báo Amos Harel của tờ Haaretz (Israel) cho rằng 2 vụ nổ đó đã đưa "Israel và Hezbollah đến bờ vực của một cuộc chiến tổng lực", theo AFP.

Hezbollah ngày 18.9 tuyên bố đã tấn công các vị trí pháo binh của Israel bằng rốc két, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên của Hezbollah vào Israel kể từ vụ nổ máy nhắn tin. Trong khi đó, IDF hôm qua tuyên bố máy bay chiến đấu Israel đã tấn công những tòa nhà được Hezbollah sử dụng ở một số khu vực thuộc miền nam Li Băng trong đêm 18.9 và rạng sáng 19.9, theo tờ The Times of Israel.

Phát biểu với các binh sĩ ngày 18.9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố khởi đầu giai đoạn mới của chiến sự với việc tập trung vào mặt trận miền bắc, theo Reuters. Ông nhấn mạnh Israel đang chuyển binh sĩ và nguồn lực tới khu vực biên giới Li Băng. Tổng tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi cũng cho hay lực lượng này đã lên kế hoạch cho các hành động chống lại Hezbollah và sẵn sàng tấn công.

Israel và Hezbollah giao tranh dọc biên giới Li Băng gần như mỗi ngày kể từ khi xung đột Hamas - Israel nổ ra ở Dải Gaza vào ngày 7.10.2023, làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến tranh Trung Đông rộng lớn hơn có thể kéo theo Mỹ và Iran. Trước tình hình này, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby hôm qua cho hay Mỹ vẫn tham gia vào các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột giữa Israel và Hezbollah leo thang ở Li Băng, theo AFP.