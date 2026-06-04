Israel - Lebanon đồng ý thực thi lệnh ngừng bắn

Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau vòng đàm phán thứ tư do Mỹ làm trung gian diễn ra tại Washington D.C ngày 3.6, Israel và Lebanon cho biết thỏa thuận ngừng bắn phụ thuộc vào việc lực lượng Hezbollah ngừng hoàn toàn các hoạt động bắn phá và điều tất cả thành viên của Hezbollah rời khỏi khu vực phía nam sông Litani.

"Tất cả các quốc gia đều tái khẳng định rằng tương lai của mối quan hệ giữa Israel và Lebanon phải do chính phủ hai nước quyết định. Họ bác bỏ mọi nỗ lực, từ bất kỳ quốc gia hay tổ chức phi nhà nước nào, nhằm khống chế tương lai của Lebanon", Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo.

Các đại diện Mỹ, Lebanon, Israel đàm phán tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington D.C ngày 3.6 ẢNH: REUTERS

Theo báo The Guardian ngày 4.6, các bên đã đồng ý lập các vùng an ninh "thí điểm" ở Lebanon. Những nơi này sẽ cấm Hezbollah hoạt động, tuy nhiên chưa rõ chi tiết kế hoạch này sẽ được triển khai ra sao.

Hezbollah không tham gia và kiên quyết phản đối các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon, đưa ra tuyên bố sẽ không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào đạt được từ cuộc đàm phán.

Thỏa thuận giữa Israel và Lebanon mang ý nghĩa quan trọng, khi Iran từng coi đây là một trong những điều kiện tiên quyết để chấp nhận đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Theo Reuters ngày 4.6, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận đã gây áp lực mạnh mẽ lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, với thông điệp dứt khoát: "Chúng ta phải dừng cuộc chiến này lại".

Chia sẻ với báo giới ngày 3.6, ông Trump tiết lộ các cuộc đàm phán với Iran có thể đạt được bước tiến mới ngay trong cuối tuần này. Ông cho biết các bên đang nỗ lực tách biệt vấn đề mở cửa trở lại eo biển Hormuz khỏi cuộc xung đột ở Lebanon.

UAV Hezbollah tấn công gần lâu đài vừa bị Israel chiếm giữ ở Lebanon

Dù có tín hiệu lạc quan trên bàn ngoại giao, tình hình thực địa vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách bạo lực. Trong ngày 3.6, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Israel tại miền nam Lebanon đã khiến ít nhất sáu người thiệt mạng.

Cùng ngày, một vụ tấn công đã nhắm vào sân bay quốc tế Kuwait khiến 1 người chết và hơn 60 người bị thương. Quân đội Mỹ cáo buộc Iran cố ý dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công sân bay, trong khi Tehran kiên quyết bác bỏ và đổ lỗi cho tên lửa đánh chặn của Washington đi chệch mục tiêu.

Tại Mỹ, hạ viện vừa thông qua nghị quyết về quyền chiến tranh, theo đó yêu cầu Tổng thống Trump phải rút quân Mỹ khỏi các hành động thù địch với Iran. Hạ viện đã kêu gọi thượng viện thông qua nghị quyết, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran đã kéo dài hơn 3 tháng.