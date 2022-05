Israel nổi giận vì phát biểu 'Hitler có gốc Do Thái' của Ngoại trưởng Nga

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid ngày 2.5 cho biết đại sứ Nga tại Israel sẽ được triệu tập để giải thích về những lời lẽ của Ngoại trưởng Nga Lavrov trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Ý hôm 1.5.

"Đó là phát biểu cực kỳ tệ hại và không thể tha thứ, một sai lầm lịch sử khủng khiếp, và chúng tôi mong đợi một lời xin lỗi", ông Lapid nói với trang tin YNet.

Đại sứ quán Nga tại Israel cũng như Bộ Ngoại giao Nga và ông Lavrov chưa đưa ra bình luận.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rete 4 của Ý, ông Lavrov đã được hỏi tại sao Nga có thể tuyên bố rằng họ cần "phi hạt nhân hóa" Ukraine trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, là người Do Thái.

"Khi họ nói 'Đây là kiểu phi phát xít hóa gì nếu chúng ta là người Do Thái', tôi nghĩ rằng Hitler cũng có nguồn gốc Do Thái, nên điều đó chẳng có nghĩa lý gì", ông Lavrov nói, thông qua một phiên dịch viên người Ý. "Ông Zelensky là người Do Thái thì sao? Thực tế đó không phủ định các yếu tố chủ nghĩa phát xít ở Ukraine".





Ông nói thêm: "Từ lâu, chúng ta đã nghe những người Do Thái trí tuệ nói rằng những kẻ bài Do Thái kịch liệt nhất lại là chính người Do Thái".

Ông Dani Dayan, chủ tịch của bảo tàng Yad Vashem - nơi tưởng niệm 6 triệu người Do Thái thiệt mạng trong nạn diệt chủng Holocaust, nói phát biểu của ông Lavrov là "một sự xúc phạm, một đòn tấn công đau đớn đối với các nạn nhân của Đức Quốc xã".

Các nhà sử học từ lâu đã bác bỏ thuyết âm mưu cho rằng Adolf Hitler, lãnh đạo Đức Quốc xã, vì cũng có dòng máu Do Thái nên mới nảy sinh tâm lý bài Do Thái, dẫn đến nạn diệt chủng Holocaust thảm khốc.

Khi phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine hồi cuối tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố một trong những mục tiêu của chiến dịch là "phi phát xít hóa" Ukraine, nơi mà Moscow cho rằng một bộ phận người gốc Nga đang bị ngược đãi.

Israel đã thể hiện ý định làm trung gian đàm phán giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, song nỗ lực này đến nay chưa có kết quả.