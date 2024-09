Israel oanh tạc 100 dàn phóng, phá hủy 1.000 ống phóng rốc két của Hezbollah

Quân đội Israel thông báo các chiến đấu cơ đã tấn công hơn 100 dàn phóng rốc két với khoảng 1.000 ống phóng của Hezbollah tại miền nam Li Băng vào ngày 19.9, những vũ khí được cho là đang chuẩn bị tấn công Israel.



Nhiều tòa nhà và một kho vũ khí của Hezbollah bị oanh tạc tại nhiều khu vực miền nam Li Băng.

Israel giáng đòn không kích mạnh, phá hủy hơn 100 dàn phóng rốc két Hezbollah

Cuộc tấn công bắt đầu từ chiều 19.9 và chia làm nhiều đợt. Quân đội Israel tuyên bố tiếp tục phá hủy và làm suy yếu năng lực và cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah, tổ chức bị Tel Aviv coi là "khủng bố".

Tiêm kích của Israel xuất kích để oanh tạc miền nam Li Băng hôm 19.9 ẢNH: AFP

Các nguồn tin an ninh Li Băng nói với tờ The Times of Israel rằng đây là một trong những đợt oanh tạc dữ dội nhất từ khi Hezbollah bắt đầu tấn công sang biên giới miền bắc Israel vào tháng 10.2023, song song với thời gian diễn ra xung đột Hamas - Israel.



Trước đó, trong ngày 19.9, hai binh sĩ Israel thiệt mạng và 9 binh sĩ bị thương sau các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah.

Khói lửa bốc lên sau một cuộc không kích của Israel tại ngôi làng biên giới Mahmoudiyeh của Li Băng hôm 19.9 ẢNH: AFP

Cùng ngày, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah phát biểu trên truyền hình rằng sẽ báo thù Israel sau một loạt vụ nổ các thiết bị di động của các thành viên tổ chức tại Li Băng và Syria.

Bộ Y tế Li Băng cho biết 37 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương sau các vụ nổ. Hezbollah nói có ít nhất 38 thành viên thiệt mạng từ chiều 17.9 nhưng không nói rõ lý do. Hezbollah cáo buộc Israel gây ra các vụ nổ nhưng Tel Aviv không bình luận gì.

Khói lửa bốc lên từ vụ không kích tại làng Mahmoudiyeh ẢNH: AFP

Quân đội Israel đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện với Hezbollah và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant miêu tả chiến sự đang bước vào một giai đoạn mới.

Ông tuyên bố quân đội Israel sẽ tiếp tục tấn công tại Li Băng nhằm đưa cư dân miền bắc trở về nhà, hoàn thành mục tiêu mới của chiến sự.