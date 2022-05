Israel: Tổng thống Putin đã xin lỗi về phát biểu liên quan Hitler của Ngoại trưởng Lavrov

Văn phòng Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 5.5 cho biết trong cuộc điện đàm giữa hai bên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xin lỗi ông Bennett vì những bình luận gây bức xúc của nhà ngoại giao hàng đầu Moscow cách đây ít ngày.

"Thủ tướng (Israel) chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Putin vì những bình luận của ông Lavrov và cảm ơn ông ấy đã làm rõ quan điểm của tổng thống (Nga) về người Do Thái cũng như ký ức về Holocaust", văn phòng ông Bennett cho biết, theo báo The Times of Israel (TOI).

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết ông Putin đã trao đổi với ông Bennett về "ký ức lịch sử, nạn diệt chủng Holocaust và tình hình ở Ukraine", mà không đề cập đến việc xin lỗi.

Đầu ngày 5.5, Tổng thống Putin đã gửi thư cho Tổng thống Israel Isaac Herzog để "chúc mừng" ông nhân Ngày Độc lập của Israel.

"Tôi tin tưởng rằng quan hệ Nga - Israel, dựa trên các nguyên tắc hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau, sẽ tiếp tục phát triển vì lợi ích của hai dân tộc chúng ta, cũng như góp phần thúc đẩy hòa bình và an ninh ở Trung Đông", ông Putin nói, theo văn phòng ông Herzog.





Mối quan hệ giữa Israel và Nga đã rơi vào khúc mắc sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong một cuộc phỏng vấn hôm 1.5, nói rằng Adolf Hitler có nguồn gốc Do Thái. Ông Lavrov phát biểu như vậy khi giải thích những nỗ lực của Moscow nhằm "phi phát xít hóa" Ukraine, nơi mà Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng là người Do Thái.

Israel - cùng nhiều quốc gia phương Tây - đã chỉ trích ông Lavrov gay gắt. Đại sứ Nga Anatoly Viktorov đã bị Bộ Ngoại giao Israel triệu tập hôm 2.5 để giải thích về những lời lẽ mà Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho rằng "không thể tha thứ".

Bộ Ngoại giao Nga sau đó cáo buộc ông Lapid đưa ra "những tuyên bố chống lại lịch sử", "phần nào giải thích được tại sao chính phủ hiện tại của Israel ủng hộ chế độ tân quốc xã ở Kyiv".

Tuy nhiên, Thủ tướng Bennett đã tránh chỉ trích trực tiếp Nga cũng như Tổng thống Putin giữa lúc Israel tìm cách duy trì các chuyến bay trên bầu trời của nước láng giềng Syria, nơi mà lực lượng Nga đang có ảnh hưởng lớn.