Israel trút bom xuống thành phố Gaza, phá hủy nhiều tòa nhà

Israel hôm 7.9 tiếp tục ném bom thành phố Gaza khi lực lượng nước này tiến gần hơn đến trung tâm của khu vực đô thị lớn nhất dải đất này.

Một tòa nhà cao tầng nằm trong số những mục tiêu bị Israel tấn công. Người Palestine nói rằng tòa nhà được sử dụng để làm nơi trú ẩn cho các gia đình di tản ở Gaza. Quân đội Israel cho biết người dân đã được cảnh báo trước để sơ tán khỏi các tòa nhà mà Israel cho là đang được nhóm vũ trang Hamas sử dụng.

Hamas đã bác bỏ thông tin này, còn Israel không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh.

Đêm 6.9, các quan chức y tế địa phương cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết 14 người trên khắp thành phố Gaza, từng là nơi sinh sống của gần một nửa dân số Dải Gaza trước chiến tranh.

Người dân chạy trốn sau cuộc không kích của Israel vào nơi những người di tản đang trú ẩn, tại Thành phố Gaza, ngày 7.9.2025 ẢNH: REUTERS

Các quan chức cho biết các cuộc không kích bao gồm một cuộc tấn công vào một trường học ở phía nam thành phố Gaza, cũng đang là nơi trú ẩn của những người Palestine di tản.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết vụ tấn công trường học là nhằm vào một tay súng Hamas.

Thành phố ở miền bắc Dải Gaza đã là mục tiêu oanh tạc của quân đội Israel trong suốt nhiều tuần qua khi binh sĩ Israel tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm thành phố.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng thành phố Gaza là một thành trì của Hamas và việc chiếm giữ thành phố này là cần thiết để đánh bại nhóm này.

Ngoại trưởng Israel nói chiến tranh có thể kết thúc ngay lập tức nếu Hamas hạ vũ khí và thả tất cả các con tin còn lại. Tại Gaza còn 48 con tin, trong số đó 20 người được cho là vẫn còn sống.

Đáp lại, một quan chức cấp cao của Hamas đã tái khẳng định lập trường lâu nay của Hamas là nhóm sẽ không giải giáp vũ khí, nhưng sẽ thả tất cả con tin nếu Israel chấm dứt chiến tranh và rút quân khỏi Gaza.

Tuy nhiên, Hamas hôm 7.9 cho biết đã nhận được một số ý tưởng từ Mỹ thông qua các nhà trung gian về cách thức đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Nhóm này cho biết họ đang thảo luận với các nhà trung gian về cách thức phát triển những ý tưởng đó.