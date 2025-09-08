Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Người Gaza không còn sức di tản dù Israel thúc ép
Video Thế giới

Người Gaza không còn sức di tản dù Israel thúc ép

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
08/09/2025 05:50 GMT+7

Quân đội Israel đã yêu cầu người Palestine ở thành phố Gaza di chuyển về phía nam trước khi ném bom một tòa tháp cao tầng khi lực lượng này tiến sâu hơn vào khu vực đô thị lớn nhất của vùng đất này.

Quân đội Israel hôm 6.9 đã thả truyền đơn xuống Thành phố Gaza, yêu cầu người dân di tản về phía nam. Hoạt động này diễn ra khi lực lượng Israel đang tiến sâu hơn vào khu vực đô thị lớn nhất của vùng đất này.

Lực lượng Israel đã tiến hành tấn công vào vùng ngoại ô của thành phố Gaza trong nhiều tuần qua, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh chiếm giữ thành phố. Ông nói rằng thành phố Gaza là một thành trì của Hamas và việc kiểm soát thành phố là cần thiết để đánh bại nhóm vũ trang này.

Quân đội Israel đã thực hiện các cuộc không kích dữ dội vào thành phố trong nhiều tuần trong lúc tiến quân qua các vùng ngoại ô.

Israel ngày càng bị cô lập về mặt ngoại giao và còn phải đối mặt với những lời kêu gọi ngày càng tăng trong nước đòi hỏi đạt thỏa thuận ngoại giao. Ông Netanyahu đang thúc đẩy một thỏa thuận được ăn cả ngã về không, theo đó tất cả các con tin sẽ được thả ngay lập tức và Hamas phải đầu hàng.

Israel yêu cầu người Palestine rời đi khi quân đội tiến vào Thành phố Gaza - Ảnh 1.

Người dân biểu tình ủng hộ Global Sumud Flotilla, một đoàn thám hiểm viện trợ nhân đạo tới Gaza, trước đại sứ quán Israel tại Madrid (Tây Ban Nha), ngày 6.9.2025

ẢNH: REUTERS

Lực lượng Hamas hôm 5.9 đã công bố một đoạn video cho thấy hai tù nhân mà họ cho là đang bị giam giữ tại thành phố Gaza, và đề nghị thả một số con tin để đổi lấy một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang đàm phán “rất sâu” với các tay súng Palestine.

Trong khi đó, cuộc tấn công vào thành phố Gaza đang đe dọa khiến hàng trăm ngàn người phải di dời thêm một lần nữa sau hai năm khốn khổ vì chiến sự.


Tin liên quan

Bom Israel đánh sập tòa nhà lớn, Hamas lại công bố video con tin

Bom Israel đánh sập tòa nhà lớn, Hamas lại công bố video con tin

Các cuộc không kích của Israel đã phá hủy các tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza, đồng thời buộc nhiều người Palestine phải rời bỏ nhà cửa, trong khi hàng nghìn cư dân bất chấp lệnh sơ tán của Israel mà bám trụ lại.

Khám phá thêm chủ đề

israel gaza lực lượng Hamas Hamas viện trợ di tản THÀNH PHỐ GAZA Benjamin Netanyahu Donald Trump Khan Younis Con tin tấn công không kích Trung Đông người dân Palestine lệnh ngừng bắn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận