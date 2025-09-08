Người Gaza không còn sức di tản dù Israel thúc ép

Quân đội Israel hôm 6.9 đã thả truyền đơn xuống Thành phố Gaza, yêu cầu người dân di tản về phía nam. Hoạt động này diễn ra khi lực lượng Israel đang tiến sâu hơn vào khu vực đô thị lớn nhất của vùng đất này.

Lực lượng Israel đã tiến hành tấn công vào vùng ngoại ô của thành phố Gaza trong nhiều tuần qua, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh chiếm giữ thành phố. Ông nói rằng thành phố Gaza là một thành trì của Hamas và việc kiểm soát thành phố là cần thiết để đánh bại nhóm vũ trang này.

Quân đội Israel đã thực hiện các cuộc không kích dữ dội vào thành phố trong nhiều tuần trong lúc tiến quân qua các vùng ngoại ô.

Israel ngày càng bị cô lập về mặt ngoại giao và còn phải đối mặt với những lời kêu gọi ngày càng tăng trong nước đòi hỏi đạt thỏa thuận ngoại giao. Ông Netanyahu đang thúc đẩy một thỏa thuận được ăn cả ngã về không, theo đó tất cả các con tin sẽ được thả ngay lập tức và Hamas phải đầu hàng.

Người dân biểu tình ủng hộ Global Sumud Flotilla, một đoàn thám hiểm viện trợ nhân đạo tới Gaza, trước đại sứ quán Israel tại Madrid (Tây Ban Nha), ngày 6.9.2025 ẢNH: REUTERS

Lực lượng Hamas hôm 5.9 đã công bố một đoạn video cho thấy hai tù nhân mà họ cho là đang bị giam giữ tại thành phố Gaza, và đề nghị thả một số con tin để đổi lấy một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang đàm phán “rất sâu” với các tay súng Palestine.

Trong khi đó, cuộc tấn công vào thành phố Gaza đang đe dọa khiến hàng trăm ngàn người phải di dời thêm một lần nữa sau hai năm khốn khổ vì chiến sự.



