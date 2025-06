Israel vô hiệu hóa phòng không Iran bằng cách nào?

Theo tờ The Times of Israel ngày 13.6, một quan chức an ninh Israel cho biết nước này đã dành nhiều năm chuẩn bị cho chiến dịch chống lại các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, bao gồm xây dựng một căn cứ máy bay không người lái bên trong Iran và đưa lậu các hệ thống vũ khí chính xác và biệt kích vào nước này.

CNN cũng dẫn nguồn thạo tin cho biết Mossad đã thực hiện nhiều nhiệm vụ vốn được thiết kế để phá hoại hệ thống tên lửa chiến lược của Iran và khả năng phòng không của nước này.

Hiện chưa có tuyên bố chính thức của Israel và Iran về thông tin liên quan hoạt động bí mật của Mossad bên trong Iran.