Israel xông vào bệnh viện, LHQ mô tả Gaza như 'địa ngục trần gian'

Phát ngôn viên cơ quan y tế Dải Gaza Ashraf al-Qudra ngày 12.12 thông báo lực lượng quân đội Israel đã xông vào bệnh viện Kamal Adwan ở miền bắc sau nhiều ngày bao vây và oanh tạc. AFP dẫn lời ông Qudra cho biết các thanh niên trong bệnh viện, gồm nhân viên y tế, bị vây thành nhóm ở ngoài sân. "Chúng tôi lo sợ họ bị bắt hoặc bị sát hại", người phát ngôn nói và kêu gọi quốc tế can thiệp.

Các binh sĩ Israel hoạt động tại Dải Gaza trong ảnh được công bố ngày 12.12 REUTERS

Trước đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hiệp Quốc cho biết hai sản phụ thiệt mạng trong vụ nổ tại khoa sản của bệnh viện Kamal Adwan ngày 11.12.

Ngoài 65 bệnh nhân, gồm 12 trẻ em trong khoa chăm sóc đặc biệt và 6 trẻ sơ sinh trong lồng ấp, bệnh viện này còn là nơi trú ngụ của khoảng 3.000 người mất nhà cửa, OCHA thông báo. Hiện chỉ còn 13 trong 36 bệnh viện tại Dải Gaza còn hoạt động và duy nhất một bệnh viện ở miền bắc có thể tiếp nhận bệnh nhân.

Sau một vụ tấn công tại Rafah ở miền nam Gaza ngày 12.12 REUTERS

Bình luận vào cuối chuyến thăm Gaza ngày 12.12, Giám đốc Cơ quan Cứu trợ Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNWRA) Philippe Lazzarini cho rằng người dân tại đây đang sống trong "địa ngục trần gian".

"Quay trở lại Gaza, thảm kịch sâu sắc vô tận. Người dân ở khắp nơi, trên hè phố, cần mọi thứ. Họ cầu xin sự an toàn và chấm dứt địa ngục trần gian này", ông Lazzarini viết trên mạng xã hội X, nói thêm rằng cơ quan của ông đang được yêu cầu làm điều "bất khả thi".

Hơn 18.200 người dân Gaza thiệt mạng và gần 50.000 người bị thương từ khi Israel đáp trả Hamas, sau vụ tấn công ngày 7.10 khiến 1.200 người tại Israel thiệt mạng.

Các binh sĩ Israel đưa người bị thương lên trực thăng tại Gaza QUÂN ĐỘI ISRAEL

Quân đội Israel ngày 12.12 thông báo 105 binh sĩ đã thiệt mạng từ khi nước này đưa quân sang Dải Gaza, trong đó 13 người chết do trúng đạn của quân mình, theo tờ The Times of Israel.

Bảy người khác thiệt mạng trong các tai nạn khác. Israel cho rằng có nhiều lý do dẫn đến những tai nạn này, gồm số lượng binh sĩ quá đông, vấn đề liên lạc giữa các lực lượng, sự mệt mỏi và thiếu tập trung vào quy định.