Ít ai biết Cổ Thiên Lạc từng ngồi tù trước khi nổi tiếng

Tối 26.5, bà Trần Lam bất ngờ chia sẻ một đoạn video trên mạng xã hội, trong đó bà tiết lộ quá khứ từng ngồi tù của Cổ Thiên Lạc trước khi bước chân vào làng giải trí. Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao dư luận bởi nhiều năm qua, nam diễn viên luôn được công chúng nhớ đến với hình ảnh kín tiếng, chăm chỉ đóng phim và âm thầm làm từ thiện, Sohu đưa tin ngày 27.5.

Từ quá khứ bất hảo đến biểu tượng điện ảnh Hồng Kông

Trong video, Trần Lam kể lại lần đầu gặp Cổ Thiên Lạc. Theo lời bà, thời điểm đó nam diễn viên "không dám ngẩng đầu nói chuyện", luôn mang vẻ thiếu tự tin và khép nép. Bà cho biết trước khi nổi tiếng, Cổ Thiên Lạc từng phải ngồi tù vì những sai lầm tuổi trẻ. Sau khi ra tù, cuộc sống của anh gần như rơi vào bế tắc, thậm chí từng có lúc muốn vay tiền bà để trang trải cuộc sống.

Cổ Thiên Lạc từng trải qua tuổi trẻ nổi loạn trước khi trở thành ngôi sao hàng đầu Hồng Kông Ảnh: AFP

Tuy nhiên, chính chàng trai từng tự ti đến mức không dám nhìn thẳng người đối diện ấy sau này lại trở thành một diễn viên hàng đầu, rồi tiếp tục lấn sân làm nhà sản xuất, ông chủ công ty giải trí và tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

"Hồi đó cậu ấy rất tự ti. Nhưng giờ đã trở thành diễn viên, làm ông chủ, xây nhiều trường học từ thiện và làm nhiều việc tốt", nhà sản xuất phim kỳ cựu chia sẻ.

Những tiết lộ của bà cũng phần nào phác họa lại hành trình nhiều thăng trầm của Cổ Thiên Lạc, từ một người từng vướng vòng lao lý đến ngôi sao được xem là "trụ cột cuối cùng" của điện ảnh Hồng Kông.

Theo Trần Lam, trong giai đoạn thị trường phim Hồng Kông lao đao, nhiều người không còn mặn mà sản xuất phim, Cổ Thiên Lạc vẫn kiên trì bám trụ với nghề, thậm chí chấp nhận thua lỗ để duy trì các dự án điện ảnh.

Câu chuyện "lội ngược dòng" của ngôi sao phim Thiên địa nam nhi nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng quá khứ từng va vấp giúp anh có chiều sâu hơn trong diễn xuất, đặc biệt ở những vai phản diện hoặc nhân vật nội tâm phức tạp.

Ít ai biết trước khi trở thành ngôi sao hàng đầu Hồng Kông, Cổ Thiên Lạc từng có tuổi trẻ nổi loạn và đầy biến động. Sinh năm 1970 trong một gia đình không mấy khá giả, anh sớm phải va chạm với cuộc đời từ khi còn rất trẻ. Theo Sohu, Cổ Thiên Lạc từng làm đủ nghề để kiếm sống như bốc vác, nhân viên phục vụ, bảo vệ cửa hàng quần áo hay nhân viên bán hàng trước khi bước chân vào showbiz.

Cổ Thiên Lạc nổi tiếng với lối sống giản dị và gần như không phô trương đời tư trước truyền thông Ảnh: Chụp màn hình phim Back to the Past

Ở tuổi thiếu niên, do giao du với bạn xấu và suy nghĩ bồng bột, anh vướng vào một vụ cướp và bị kết án 22 tháng cải tạo vào năm 1990. Nhiều nguồn tin cho biết khoảng thời gian trong trại giam đã trở thành bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời Cổ Thiên Lạc. Sau khi ra tù, anh gần như bắt đầu lại từ con số 0 với tâm lý mặc cảm và tự ti kéo dài suốt nhiều năm.

Trong một số bài phỏng vấn cũ, truyền thông Hồng Kông từng mô tả Cổ Thiên Lạc là người sống khá khép kín, ít nói và luôn giữ kỷ luật cực cao với bản thân. Chính những va vấp thời trẻ được cho là đã khiến nam diễn viên trưởng thành nhanh hơn, đồng thời hình thành tính cách điềm tĩnh và kiên trì sau này.

Trước khi nổi tiếng với phim truyền hình TVB, Cổ Thiên Lạc từng trải qua quãng thời gian dài làm người mẫu và đóng quảng cáo nhỏ để kiếm cơ hội đổi đời. Không có xuất phát điểm thuận lợi hay hậu thuẫn lớn trong ngành giải trí, anh từng bước khẳng định tên tuổi nhờ sự chăm chỉ và thái độ làm việc nghiêm túc.

Từ một thanh niên lầm lỡ tuổi trẻ, Cổ Thiên Lạc sau này trở thành một trong những biểu tượng lớn của điện ảnh Hồng Kông và được công chúng yêu mến bởi hình ảnh sống kín tiếng, chăm làm từ thiện và luôn âm thầm hỗ trợ ngành phim ảnh quê nhà.