Cổ Thiên Lạc tái xuất truyền hình sau 25 năm

Hữu Tín
04/05/2026 13:52 GMT+7

Sau nhiều năm gần như vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Cổ Thiên Lạc bất ngờ trở lại truyền hình với một vai cameo ngắn trong bộ phim 'IT Dog 2.0'.

Dù thời lượng xuất hiện chỉ khoảng hai phút ở cuối tập 5, màn góp mặt của Cổ Thiên Lạc vẫn đủ sức tạo nên làn sóng bàn luận mạnh mẽ, đặc biệt với những khán giả từng gắn bó với thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình Hồng Kông.

Cổ Thiên Lạc trở lại phim truyền hình với một vai cameo ngắn trong tập 5 IT Dog 2.0

Điểm khiến lần tái xuất này trở nên đặc biệt nằm ở việc Cổ Thiên Lạc đã không tham gia một dự án truyền hình chính thức nào suốt khoảng 25 năm. Vai diễn truyền hình gần nhất gắn liền với tên tuổi Cổ Thiên Lạc là Tầm Tần Ký, phát sóng năm 2001, nơi nam diễn viên hóa thân thành Hạng Thiếu Long, một trong những nhân vật kinh điển của màn ảnh nhỏ Hồng Kông.

Hạng Thiếu Long trong Tầm Tần Ký được xem là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp truyền hình của Cổ Thiên Lạc tại TVB

Cổ Thiên Lạc xuất hiện với vai khách mời

IT Dog 2.0 vốn tiếp nối tinh thần của phần đầu khi khai thác đời sống của giới lao động văn phòng và cộng đồng khởi nghiệp trong bối cảnh hiện đại, kết hợp yếu tố hài hước với những góc nhìn gần gũi về xã hội. Ở mùa thứ hai, bộ phim tiếp tục duy trì phong cách nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, đồng thời tăng cường các yếu tố bất ngờ thông qua dàn khách mời đa dạng.

Kịch bản của bộ phim cũng khéo léo khai thác yếu tố này để tăng tính kết nối với người xem. Trong một phân đoạn, nhân vật Diệp Niệm Tín (Lăng Văn Long thủ vai) đã gọi tên Hạng Thiếu Long khi nhìn thấy Cổ Thiên Lạc. Đáp lại, nam diễn viên không chỉ tiếp nhận chi tiết này mà còn lồng ghép thêm hình ảnh Long Quyển Phong, nhân vật trong bộ phim điện ảnh Cửu Long Thành Trại mà anh từng tham gia gần đây. Chỉ với vài câu thoại ngắn, hai dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc được đặt cạnh nhau, tạo nên sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Đạo diễn Giản Quân Tấn cùng Cổ Thiên Lạc và dàn diễn viên trong phim IT Dog 2.0

Trên trang cá nhân, đạo diễn Giản Quân Tấn (Kan) đã đăng tải khoảnh khắc hậu trường thân thiết bên cạnh Cổ Thiên Lạc, Lăng Văn Long cùng ê kíp IT Dog 2.0. Kèm theo đó, nam đạo diễn không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình thực hiện phần 2 của bộ phim: "Một tuần trôi qua thật nhanh, hy vọng mọi người đã có những giây phút thư giãn ý nghĩa. Ngay từ khi bắt đầu dự án này, tôi đã mong muốn mời thêm nhiều gương mặt khách mời đặc biệt để tạo điểm nhấn bất ngờ, tương tự phong cách các bộ phim sitcom phương Tây".

Đặc biệt, Giản Quân Tấn dành lời tri ân sâu sắc đến tài tử họ Cổ: "Cảm ơn sếp Koo (Cổ Thiên Lạc) vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ, từ sau dự án Ánh sáng ban ngày (In Broad Daylight) cho đến nay. Trong những buổi trò chuyện hay ăn tối cùng nhau, chúng tôi thường say sưa bàn luận về điện ảnh và trí tuệ nhân tạo (AI). Khi tôi đánh bạo ngỏ lời mời anh đóng cameo, anh ấy đã lập tức đồng ý mà không chút do dự". 

Ngay sau khi tập 5 lên sóng, các cuộc thảo luận trên mạng xã hội nhanh chóng tập trung vào Cổ Thiên Lạc, kéo theo sự quan tâm trở lại đối với toàn bộ series. Đây được xem là minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng bền bỉ của nam diễn viên, dù anh không còn hoạt động thường xuyên ở lĩnh vực truyền hình.

