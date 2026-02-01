Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ít ai biết, nơi vua Minh Mạng sinh ra 235 năm trước ở trung tâm TP.HCM

Uyển Nhi
Uyển Nhi
01/02/2026 09:19 GMT+7

Nơi vua Minh Mạng sinh ra là chùa Khải Tường ở ngay trung tâm TP.HCM, hiện nay là Bảo tàng Chứng tích chiến tranh nổi tiếng.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh giữa lòng phố thị

Một sáng cuối tháng 1.2026, trong không khí tết đang lan tỏa khắp nội đô TP.HCM, phóng viên Báo Thanh Niên tìm đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh để tìm lại những khoảng lặng lịch sử còn lưu giữ. Ở đây từng là chùa Khải Tường, dấu tích nơi vua Minh Mạng sinh ra.

Không mang dáng vẻ đồ sộ như nhiều công trình hàng trăm năm tuổi ở TP.HCM, kiến trúc bảo tàng mang phong cách hiện đại, giản dị. Tuy nhiên, chính giá trị lịch sử sâu sắc được trưng bày đã giúp nơi này luôn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Ít ai biết, nơi vua Minh Mạng sinh ra 235 năm trước ở trung tâm TP.HCM- Ảnh 1.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (28 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM) được thành lập ngày 4.9.1975

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (28 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM) được thành lập ngày 4.9.1975, là thành viên của hệ thống các Bảo tàng Việt Nam, Bảo tàng Hòa bình thế giới và Hội đồng Bảo tàng thế giới.

Ít ai biết, nơi vua Minh Mạng sinh ra 235 năm trước ở trung tâm TP.HCM- Ảnh 2.

Bảo tàng chuyên nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày các chứng tích về tội ác và hậu quả của chiến tranh xâm lược Việt Nam

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Công trình tọa lạc trên khuôn viên rộng khoảng 5.400 m2, với khối nhà trưng bày chính gồm 3 tầng. Bên cạnh đó là các công trình phụ trợ và khu trưng bày ngoài trời có diện tích hơn 3.000 m2.

Ít ai biết, nơi vua Minh Mạng sinh ra 235 năm trước ở trung tâm TP.HCM- Ảnh 3.

Các máy bay được trưng bày ở khuôn viên Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo giới thiệu của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP.HCM, nơi đây chuyên nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày các chứng tích về tội ác và hậu quả của chiến tranh xâm lược Việt Nam. Qua đó kêu gọi ý thức chống chiến tranh phi nghĩa, bảo vệ hòa bình và thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.

Ít ai biết, nơi vua Minh Mạng sinh ra 235 năm trước ở trung tâm TP.HCM- Ảnh 4.

Mỗi năm bảo tàng đón gần 1 triệu lượt khách

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Bảo tàng có 9 chuyên đề trưng bày thường xuyên, hơn 20.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh quý giá. Bên cạnh đó còn có nhiều triển lãm ngắn ngày, lưu động và các hoạt động giao lưu với nhân chứng chiến tranh. Theo giới thiệu, mỗi năm bảo tàng đón gần 1 triệu lượt khách.

Ít ai biết, nơi vua Minh Mạng sinh ra 235 năm trước ở trung tâm TP.HCM- Ảnh 5.

Bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật và phim ảnh quý giá

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Chùa Khải Tường, nơi vua Minh Mạng sinh ra

Để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử khu đất trước khi bảo tàng được thành lập, phóng viên Báo Thanh Niên đã tìm đọc cuốn Sài Gòn năm xưa của tác giả Vương Hồng Sển.

Trong phần viết về các chùa chiền quanh khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn, tác giả nhắc đến chùa Khải Tường, từng tọa lạc ngay trên khu đất hiện nay của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Ít ai biết, nơi vua Minh Mạng sinh ra 235 năm trước ở trung tâm TP.HCM- Ảnh 6.

Khu đất Bảo tàng Chứng tích chiến tranh từng là chùa Khải Tường, nơi vua Minh Mạng sinh ra

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo ghi chép của tác giả Vương Hồng Sển, chùa Khải Tường là một trong những ngôi chùa cổ, đến năm 1859 được ông Nguyễn Tri Phương lập làm đồn chống Pháp và bị dẹp bỏ vào năm 1860.

Đáng chú ý, chùa Khải Tường là nơi hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm (sau này là vua Minh Mạng, trị vì từ năm 1820 - 1841, hoàng đế thứ 2 của triều Nguyễn - PV), được sinh ra tại hậu liêu của chùa năm 1791.

Ít ai biết, nơi vua Minh Mạng sinh ra 235 năm trước ở trung tâm TP.HCM- Ảnh 7.
Ít ai biết, nơi vua Minh Mạng sinh ra 235 năm trước ở trung tâm TP.HCM- Ảnh 8.

Nhiều khách nước ngoài đến tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vào sáng 27.1

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Năm 1804, để ghi nhớ sự kiện này, Cao Hoàng đã gửi tặng chùa một cốt Phật Thích Ca lớn bằng gỗ mít, được thếp vàng tuyệt kỹ.

Sau nhiều biến động, đến năm 1867, tượng Phật được dời đi nhiều nơi và hiện nay đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM (ở số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn).

Ít ai biết, nơi vua Minh Mạng sinh ra 235 năm trước ở trung tâm TP.HCM- Ảnh 9.

Tượng Phật Thích Ca sơn thếp vàng đang được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Theo dòng lịch sử, nền chùa Khải Tường sau đó được xây dựng thành Đại học Y dược tại số 28 Trần Quý Cáp (nay là 28 Võ Văn Tần). Sau năm 1975, khu đất này chính thức được sử dụng làm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh cho đến nay.

Ít ai biết, nơi vua Minh Mạng sinh ra 235 năm trước ở trung tâm TP.HCM- Ảnh 10.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tọa lạc ở trung tâm TP.HCM

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thông tin tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

  • Giá vé: 40.000 đồng/người/lượt
  • Miễn phí vé: Trẻ em dưới 6 tuổi; giảm 50% cho học sinh, sinh viên
  • Giờ mở cửa: 7 giờ 30 đến 17 giờ 30 hằng ngày (quầy vé đóng cửa lúc 17 giờ)
  • Địa chỉ: 28 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

