Sức khỏe

Ít ai ngờ: 'Thủ phạm' quen thuộc này làm nguy cơ đau tim tăng gấp đôi

Thiên Lan
14/04/2026 00:12 GMT+7

Đau tim và đột quỵ là nỗi lo lớn, thường liên quan huyết áp cao, cholesterol, hút thuốc, tiểu đường, béo phì và ít vận động. Tuy nhiên, một thói quen hằng ngày ít ai ngờ có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ đau tim.

Đó là ngồi hàng giờ. Một bác sĩ tim mạch đã lên tiếng cảnh báo tác hại khó lường của thói quen này. 

Tiến sĩ Sanjay Bhojraj, bác sĩ tim mạch đang làm việc tại Ấn Độ, với hơn 20 năm kinh nghiệm, trong bài đăng gần đây trên mạng xã hội, đã nhấn mạnh rằng ngồi quá nhiều làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch đe dọa tính mạng.

Ít ai ngờ: 'Thủ phạm' quen thuộc này làm nguy cơ đau tim tăng gấp đôi - Ảnh 1.

Hãy đứng dậy sau mỗi 30 - 60 phút ngồi, đi tới lui, làm vài động tác squats (ngồi xổm), vận động cơ thể thường xuyên

Ảnh: AI

Nguy hiểm của việc "ngồi hàng giờ"

Bác sĩ Sanjay Bhojraj cảnh báo: Thói quen ngồi nhiều hằng ngày làm tăng gấp đôi nguy cơ nhồi máu cơ tim, theo tờ Hindutan Times.

Trong khi nhiều người tập trung vào chế độ ăn uống hoặc hút thuốc, bác sĩ Bhojraj cho biết thiếu vận động thể chất là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch.

Bác sĩ Bhojraj cho biết, sau hơn 20 năm theo dõi, ông nhận thấy một thói quen phổ biến là ngồi quá lâu. Việc ngồi hàng giờ làm chậm lưu thông máu, tăng đường huyết và nguy cơ hình thành cục máu đông, từ đó làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Vậy nên làm gì?

Bác sĩ Bhojraj nhấn mạnh, không cần tập luyện quá nhiều, điều quan trọng là tránh ngồi quá lâu. Ông khuyên nên đứng dậy sau mỗi 30 - 60 phút, đi lại nhẹ nhàng, thực hiện vài động tác đơn giản như ngồi xổm để kích hoạt cơ thể. Những thay đổi nhỏ nhưng đều đặn này đã đủ mang lại lợi ích đáng kể.

Dữ liệu y tế toàn cầu củng cố cảnh báo này

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã xác định rằng thiếu hoạt động thể chất là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến tử vong do các bệnh không lây nhiễm. Lối sống ít vận động là nguyên nhân trực tiếp làm tăng huyết áp, béo phì và bệnh tiểu đường - những yếu tố chính gây ra bệnh tim mạch.

Các chuyên gia giải thích rằng ngồi lâu khiến quá trình trao đổi chất chậm lại. Khi cơ thể không vận động, các enzyme giúp phân giải chất béo trong máu giảm đi, khiến mỡ dễ tích tụ hơn. Lâu dần, tình trạng này làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, cản trở lưu thông máu và tạo điều kiện hình thành cục máu đông, từ đó làm gia tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Ít ai biết rằng có một kiểu ngủ có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đặc biệt nguy hiểm ở người lớn tuổi, theo nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa European Heart Journal.

