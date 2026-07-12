Ít nhất 44 người chết, 1 triệu người mắc kẹt do mưa lũ tại Bangladesh

Theo hãng tin Reuters ngày 11.7, những nỗ lực cứu hộ thiên tai tại Bangladesh đang bị cản trở nghiêm trọng do mất điện diện rộng, đường sá, cầu cống bị lũ cuốn trôi, mạng lưới liên lạc cắt đứt.

Truyền thông cho hay lũ lụt và sạt lở kéo dài đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, với tình trạng ngập lụt xảy ra trên diện rộng tại 7 quận, bao gồm quận Cox’s Bazar, nơi đang có hơn 1 triệu người tị nạn thuộc cộng đồng Rohingya . Giới chức cho biết có hơn 268.000 hộ gia đình chịu ảnh hưởng do mưa lũ.

Một khu vực bị ngập sâu tại thị trấn Bandarban, Bangladesh ngày 8.7 ẢNH: AFP

Trước đó vào đầu tuần, sạt lở đất tại Cox’s Bazar đe dọa cuộc sống của người tị nạn tại đây, khi các khu trú ẩn được đặt trên những sườn đồi dốc, rất dễ đổ sập trong mùa mưa bão.

Tình hình trở nên đặc biệt khó khăn ở các khu vực bị ngập sâu, nơi người dân cạn kiệt lương thực. Trước diễn biến nguy cấp, lực lượng quân đội và hải quân đã được huy động tối đa, sử dụng thuyền máy luồn lách qua các vùng nước ngập nhằm tiếp tế nước sạch, thuốc men và thực phẩm thiết yếu. Giới chức Bộ Quản lý Thảm họa và Cứu trợ Bangladesh kêu gọi người dân khẩn trương sơ tán đến các trung tâm trú ẩn an toàn.

Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu đang khiến các hình thái thời tiết cực đoan tại quốc gia vốn nhạy cảm với thiên tai như Bangladesh ngày càng trở nên khốc liệt và khó lường hơn.